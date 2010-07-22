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Kültür-Sanat

İstanbul Sergileri’nin 29’uncusu bugün açılıyor

Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergileri’nin 29’uncusu bugün açılıyor

22 Temmuz 2010 03:00

T24- Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergileri’nin 29’uncusu bugün açılıyor
 
Akbank Sanat'ın desteğiyle, yıllardır aralıksız düzenlenen Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergisi'nin bu yılki küratörlüğünü Marc Gloede ve November Paynter yaptı. Sergide Nermin Adanır, Tansu Akmansoy, Hasan Salih Ay, Müge Bilgin, Gülderen Depas, Ferit Furuncu, Sibel Horada, Aslıhan Özdemir, Emrah Şengün, Ayşe Topçuoğulları ve Deniz Üster’in aralarında bulunduğu toplam 11 sanatçının eserleri sanatseverlerle buluşuyor.





169 ESER BAŞVURDU

Küratör November Paynter, eserlerin seçimini ve serginin oluşturulmasını anlatırken: “Sergide yer almak üzere başvuran 169 eseri incelediğimizde, birçoğu kendi başına çekici olan çalışmalarla karşılaşsak da, birbirini iyi tamamlayan belli estetik eğilimler ve eleştirel duruşlar fark ettik” diyor. Paynter,
11 sanatçı üzerine yoğunlaştıklarını, bu sanatçıların kendilerine projeleriyle bir seçki sunmanın ötesine geçerek kapsamlı ve etkili bir sergi yapma fırsatını verdiğini de vurguluyor.

Günümüz sanatçılarının eserlerinin sanatseverlerle buluşmasının yanı sıra çağdaş sanat alanında üretimyapan genç sanatçılara fırsat sunması açısından da önemtaşıyan 29. Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergisi’ni, 28 Ağustos’a kadar Akbank Sanat’ta ziyaret edebilirsiniz.

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