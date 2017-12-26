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İSTANBUL SEMALARINDA GÖRÜNTÜLENEN İLGİNÇ IŞIKLAR SOSYAL MEDYADA.....  

Haber: Tolga ÖZBEK / İstanbul DHA Bugün saat 06

26 Aralık 2017 13:08

Haber: Tolga ÖZBEK / İstanbul DHA
Bugün saat 06.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinde ilginç görüntüler çekildi. Semih Kurt’un cep telefonu ile çektiği fotoğraf ve videoda, terminal binası tarafında oluşan ışıklar dikkat çekti.Bu arada Pendik-Ataşehir ve Tuzla \'da vatandaşlar aynı ışık hüzmesini çekerek sosyal medyadan paylaştı.Sosyal medyada  bunun bir uçağa ait olduğu öne sürülürken bazı paylaşımcılar UFO olduğunu iddia etti.
Sabiha Gökçen \'de Kuzey yönünden güneye doğru görülen ve arka arkaya gelen ışık kümeleri, yaklaşık 2 dakika boyunca net olarak gözle takip edildi. Daha sonra da kayboldu.  Cismin göktaşı olabileceği iddia edilirken geçtiğimiz günlerde ABD semalarında da ilginç bir görüntü çekilmişti. Önce UFO zannedilen bu görüntülerin daha sonra SpaceX’e ait roketin denemesi olduğu açıklanmıştı.

Görüntü Dökümü:
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-Sosyal medyada paylaşılan görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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