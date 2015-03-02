İstanbul Selimpaşa'da kadın cinayeti

İstanbul Selimpaşa'da evinde yalnız yaşayan 41 yaşındaki Şölen Doğan, elleri ve ayakları bağlı, kafasına poşet geçirilmiş vaziyette ölü bulundu. Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan kadının kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Selimpaşa Araptepe mevkii 3332. Sokak üzerinde meydana geldi. Kumburgaz’da bir veterinerde çalıştığı öğrenilen 41 yaşındaki Şölen Doğan'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ve çilingir marifetiyle kapının açılmasıyla Doğan, elleri ve ayakları bağlı, kafasına poşet geçirilmiş vaziyette bulundu.

Hemen olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Doğan'ın öldüğünü tespit etti. Şüpheli ölüm üzerine olay yerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri gelerek detaylı araştırma yaptı. Kadının cenazesi ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.