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Kültür-Sanat

İstanbul Şehir Tiyatroları’ndan istifa eden Yazıcıoğlu: Ciğerimi yediniz!

“İstanbul seyircisi bu kadar ilgi göstermişken, hiç yerimiz yokken bunu yapamazsınız”

02 Aralık 2015 09:06

İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevinden istifa eden Erhan Yazıcıoğlu, yaşadıklarına "Ciğerimi yediniz! Verilen bütün sözlerin üzerinden 16 ay geçti... 102 yıllık kurumu kapatamazsınız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda duyarsız kalacağını hiç zannetmiyorum" diye isyan etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu görevinden istifa ettikten sonra önemli açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'te Mirgün Cabas ile Her şey programına katılan Yazıcıoğlu istifa sürecini ve öncesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Madem ki tiyatroyu tiyatrocular yönetebiliyor, siz de bunu görüyorsunuz. Beni el üstünde tutuyorsunuz düne kadar tabi' diyen Yazıcıoğlu, 'Bugün ne değişti? Acaba 'ciğerimi yediler' lafı size neden bu kadar dokundu da o demeçlerin içindeki sizin tutmadığınız sözler sizi hiç mi utandırmadı. Ben mi utanacağım? Ben mi ciğerimi yediler diye utanacağım? Hayır. Ciğerimi yediniz! Verilen bütün sözlerin üzerinden 16 ay geçti. Birtakım arkadaşlar 2 tweet attılar diye, Gezi meydanında dolaştılar diye bu kin neden? Gelin dedik barış olsun. Artık geçmişi bırakalım. Kimse sizin aleyhinizde konuşmuyor, herkes teşekkür ediyor. İşin en ilginci biz bu sene barış temasıyla yola çıktık. Hani barış? Nerede barış?' şeklinde haykırdı.

 

“102 yıllık kurumu kapatamazsınız”

 

Şehir tiyatrolarında İstanbul seyircisinin istediği repertuarı yaptıklarını savunan Yazıcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seyirci yüzde 53'ten yüzde 95'e çıktı. Siz bunları takdir ettiniz de neden başarının ipini aşağıya çekiyorsunuz? Ben bunu Tayyip Bey'e de sormak isterim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda duyarsız kalacağını hiç zannetmiyorum. Çünkü 102 yıllık kurumu kapatamazsınız. İstanbul seyircisi bu kadar ilgi göstermişken, hiç yerimiz yokken bunu yapamazsınız. Ne yaptılar? Benden sonra tufan deniyor birtakım yorumlarda. Hayır yani bu tiyatro hiçbir şekilde kapatılamaz. Lütfen biraz onure edin." 

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