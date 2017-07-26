İstanbul Şehir Hatları'nda evcil hayvanlar için düzenleme

İstanbul Şehit Hatları vapurlarında evcil hayvan yasağı kaldırıldı. İstanbullular artık evcil hayvanlarını kafese koymadan vapura binebilecek.

Geçen ay İstanbul Deniz Otobüsleri'ne (İDO) ait bir feribotun evcil hayvan taşıma bölümünde "Sushi" isimli bir köpeğin ölmesi tartışma yaratmıştı. Sosyal medya üzerinden örgütlenen on binlerce kişi de imza kampanyası başlatarak İstanbul Şehir Hatları vapularındaki kafes yasağının kaldırılmasını istemişti.

Ağızlık takmak zorunlu

Bunun üzerine yeni bir düzenlemeye giden Şehir Hatları'ndan, "Sizlerden gelen talep üzerine kafesi olmayan evcil hayvanlar ağızlık takmak koşulu ile gemi görevlilerinin gösterdiği emniyetli yerlerde sefere kabul edilecektir" açıklaması yapıldı.



Görme ya da işitme engelli yolculara refakat eden rehber köpekler ise belirlenen yolcu salonlarının içine alınacak.