İstanbul, Sarıyer'deki Cendere Caddesi'nin ismi Azerbaycan Caddesi olarak değiştirildi

İstanbul'da Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Cendere Caddesi'nin adı, Sarıyer Belediye Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı ortak kararla Azerbaycan Caddesi olarak değiştirildi.

Sarıyer Belediye Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden oy birliğiyle geçen karar doğrultusunda caddenin tabelaları kısa süre içerisinde yenilenecek.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mesim Haciyev'in müracaatının ardından konunun belediye meclisine taşındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Cendere Caddesi'nin adının Azerbaycan Caddesi olarak değiştirilmesi önerisi meclisimizde görüşüldü ve tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. Alınan karar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de görüşülerek aynı şekilde oy birliğiyle kabul edildi. Ardından İstanbul Valiliği'nin 11 Eylül 2020 tarihli onayından sonra tabelaları değiştirmek için çalışmalara başladık. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın adını ilçemize bir caddeye vermekten onur duyuyoruz. Azerbaycan'ın her koşulda yanındayız."