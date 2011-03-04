-İSTANBUL SAPPHIRE KAPILARINI AÇTI İSTANBUL (A.A) - 04.03.2011 - Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) tarafından 250 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen, 261 metre anten yüksekliğiyle Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek binası olan, seyir terası, çarşı ve rezidanstan oluşan ''İstanbul Sapphire'' açıldı. Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler, açılış töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul Sapphire'e başlarken gayrimenkul sektörü için dönüm noktası olacak bir eser yaratma hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, ülkenin uzun zamandır içinde bulunduğu istikrar ortamının, Kiler GYO'nun geleceğe güvenle bakmasına yönelik bu yatırımı hayata geçirilebilmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, tüm iş dünyasına böyle bir yatırım ortamı sunarak, önlerini açtığı ve ülkeye daha çok yatırım yapmaya cesaretlendirdiği için teşekkür eden Kiler, Sapphire'in yapımında emeği geçenleri de kutladı. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek binasını yapmak için 2006 yılından bu yana yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Kiler, ''Temel felsefemiz; geleneğe sahip çıkarken geleceğe bugünden imza atmaktı. Bu anlamda standartların üzerinde, kente hem estetik hem de referans noktası olarak katkı sağlayacak Sapphire, alışveriş merkezi, seyir terası ve rezidans olarak planlandı'' diye konuştu. Ülkelerin ekonomilerinin büyümelerinin en güzel işaretinin, o ülkelerde binaların büyümesi olduğunu ifade eden Kiler, dirayetli çalışmaların sonucunda ülke ekonomisinin son yıllarda dünya ortalamasının üzerinde büyüdüğünü anlattı. Beşiktaş ilçesinin Levent semtinde inşa edilen İstanbul Sapphire'i, arsa hariç 250 milyon dolarlık yatırımla yaptıklarını belirten Kiler, şöyle konuştu: ''Binada, mimari ve mühendisliğin en son teknolojilerini uyguladık. 261 metre anten yüksekliğiyle, Moskova'dan sonra Avrupa'nın en yüksek binası İstanbul Sapphire, büyük oranda enerji tasarrufu sağlayan çift cephe sistemi sayesinde çevreci özelliğiyle dikkati çekiyor. İstanbul Sapphire, her 3 katta yer alan bahçeleri, 163 metre yükseklikteki dünyadaki ilk golf oynama alanı ve 4 metreyi aşan park yükseklikleriyle sıra dışı bir yaşam merkezi. Şu anda 150'ye yakın markaya ev sahipliği yapan çarşı, tarihi tat ve lezzetleri ile modern alışveriş olanaklarını bir arada sunuyor. 46 bin metrekare alana yayılan Sapphire Çarşı, net 30 bin metrekare kiralanabilir alana sahip. Çarşı, modern alışverişi gelenekselle birleştirerek, herkesin ihtiyacına uygun çözüm sunuyor. Çarşının dış cephesinde yer alan 322 metrekarelik LED ekran ise Avrupa'nın yerden yükseklikteki en büyük ekranı olma özelliğini taşıyor.'' -SEYİR TERASI, YABANCI ZİYARETÇİ ÇEKECEK- Gelişen ve dünyaya entegre olan bir Türkiye yaratma çabalarının dünyada gıptayla izlendiğini vurgulayan Kiler, İstanbul Sapphire'in 236 metre yüksekliğindeki seyir terasının da Türkiye'de bir ilki temsil ettiğini söyledi. New York, Paris, Londra, Tokyo, Dubai gibi dünyanın belli başlı şehirlerinin ardından, Sapphire'in İstanbul'a, bir dünya metropolüne yakışacak ''seyir terası'' hediye ettiğini ifade eden Kiler, şöyle dedi: ''Teras, ziyaretçilerine ilk defa Kız Kulesi, Ayasofya, Dikilitaş ve pek çok tarihi yapıyı aynı anda görme fırsatı sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından günübirlik turizm destinasyon alanı olarak kabul edilen Sapphire Seyir Terası'nın, İstanbul'u ziyaret eden 8 milyon yabancı turist kadar yerli turistlerin ve İstanbulluların da ilgi odağı haline geleceğine inanıyoruz. Yaptığımız araştırmaya göre, İstanbul'u ziyaret eden yabancı turistin sadece yüzde 7'si modern İstanbul'u görmeden kendi ülkelerine dönüyor. Seyir terası sayesinde, kente gelen yabancı turistin yüzde 80'ini bu bölgeye çekmeyi düşünüyoruz. İstanbul'u en yüksek tepesinden ve 360 derece seyretme imkanı veren seyir terası, özel olarak tasarlanan simülasyon salonu, seyir dürbünleri, etkinlik alanları, hediyelik eşya, fotoğraf köşesi ve kafesi ile fotoğrafçılık tutkunlarının vazgeçilmez bir uğrak noktası olacak.'' -ERDOĞAN, SAPPHIRE'İ GEZDİ- Konuşmaların ardından Başbakan Erdoğan ve beraberindeki bakanlar, İstanbul Sapphire'i gezdi. Bina hakkında Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler, Erdoğan ve bakanları bilgilendirdi. Başbakan Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra seyir terası katındaki ''skyride'' adı verilen ve sanal olarak helikopterle İstanbul gezintisi yaptıran dört boyutlu gösteriyi izledi. Bu arada, İstanbul Sapphire'in açılışının ardından yapılan ışık ve lazer gösterisi dikkati çekti. Öte yandan, İstanbul Sapphire'in açılışı öncesinde önünde toplanan ve kendilerine ''gençlik hareketi'' diyen bir grup, binanın inşaatı sırasında düşerek hayatını kaybeden Serkan Çetin'in ölümünden Kiler GYO'nun sorumlu olduğunu öne sürerek, açılışı protesto etti. Burada basın açıklaması yapan grup, polis kordonu eşliğinde Levent Metro İstasyonu'na kadar yürüdükten sonra dağıldı.