İstanbul Sanayi Odası’ndan Şam ve Halep ziyareti...

Sanayi Odası (İSO) 21 kişilik heyetle, Şam Sanayi Odası’nın davetlisi olarak Suriye’ye geldi.



18 firmanın yetkilisinin de bulunduğu heyet, Şam merkezli faaliyet gösteren firma yetkilileri ile ikili görüşmeler yaptı. Şam ziyaretinin ardından bugün Halep’e geçecek olan İSO heyeti, Adra ve Şeyh Neccar sanayi bölgelerininde de incelemelerde bulunacak.



A.A’na gezi ile ilgili bilgi veren ve alüminyum sektöründe faaliyet gösteren Özen firmasının sahibi Sebahattin Özen, Suriye’nin dünyaya açıldıkça yenilik kazanacağını vurguladı.



Özen, ticari ilişkilerin artması ile birlikte dostluğun pekişeceğini belirterek, “Biz, firma olarak Suriye pazarını hedef aldık. Suriye’de ekonominin canlandığını ve dönüşümün başladığını düşünüyoruz. Suriye, dünyaya açıldıkça yenilik kazanacak. Ayrıca, Ortadoğu pazarına kaymayı sağlayabilir. Aslında yıllardır burayı ihmal ettik. Biz Avrupa’ya mal sattık, onlar geldi buraya sattı. Avrupa’da yaşanan ekonomik durgunluk, bizim buraya yönelmemizi sağladı" dedi.



Melbolin Boya firmasının sahibi ve İSO Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Baytaş ise, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artabileceğine vurgu yaparak, “Şimdiye kadar Türk işadamları buraya 235 milyon dolarlık yatırım yapmış. İlişkiler geliştikçe bu miktar artacaktır. Ayrıca, Suriye Arap ülkelerine geçiş kapısı olabilir. Ancak bankacılık sektörüne yönelik düzenlemelerin en kısa sürede yapılması gerekiyor" diye konuştu.



Türkiye’nin Suriye’de boru hattı, sulama, arıtma yolu, baraj ve toplu konut gibi alanlarda toplam 14 milyar dolarlık proje bedeli üstlendiğini hatırlatan Baytaş, Suriye’nin yanısıra İran, Kazakistan ve Kenya’yı da ihracat potansiyeli açısından önemli bulduklarını dile getirdi.



Ekol Ofset Yönetim Kurulu Üyesi Ülkü Büyükgönenç, firma olarak “Suriye’den başlayarak, Ortadoğu’ya açılmayı planladıklarını" belirterek, Avrupa’da yaşanan krizin Ortadoğu’ya yönelmeye neden olduğunu kaydetti.



Abdi İbrahim ilaç firmasının Uluslararası Pazarlama Direktörü Levent Sönmez ise, Suriye’nin gelecek vaadettiğini vurguladı.



Sönmez, Suriye’de tüketilen ilaçların %92’sinin yerel üreticiler tarafından üretildiğini belirterek, “Suriye, burada üretilmeyen ve ithalinin gerekli olduğuna karar verilen ilaçları için ithalat izni veriyor. Ancak, saygın ve güvenilir bazı yabancı firmaların lisanları altında üretim yapan lokal firmalar var. Biz de bu yöntemi uygulayabiliriz ya da burada üretilmeyen ilaçlar üretilebilir" dedi.



Suriye’nin gelişen ve büyüyen bir ülke olduğunu vurgulayan Sönmez, “Dışardan gelecek firmalara kolaylık sağlanmalı. Lokal üretici korunmalı ancak yeni firmalar da desteklenmeli. Ayrıca bankacılık sisteminin geliştirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

