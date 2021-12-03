İstanbul Sanayi Odası Başkanı: Sadece dövize bağlı bir ihracat modeli gerçekçi değil

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, "Sanayicinin ihracat üzerinden motive edilmesi çok önemli. İçinde olduğumuz ihracat artışı sevindirici olmakla birlikte sürdürülebilirlik konusunun da oldukça önemli olduğunu söylemek istiyorum. Sadece dövize bağlı bir ihracat geliştirme modeli gerçekçi de değil kalıcı da değil" dedi.

Bloomberg HT'ye konuşan İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, sadece dövize bağlı olarak bir ihracat modeli geliştirilmesinin gerçekçi ve kalıcı olmadığını söylerken, "İşin temelinde finansal istikrar oluşturup öngörülebilir bir iş dünyası yaratmak gerekiyor. Sadece kur tarafından baktığınızda tedarik, finansman ve yatırım kalitesinde yıpranma riski var. Enflasyon gerçeği bırakın yatırım yapmayı sizi işletme sermayesini korumaya yönlendiriyor. Bu durumda işletme sermayesi ihtiyacı çıkıyor. Siz motive de olsanız yatırımlar ikinci planda kalıyor" şeklinde konuştu.

Bahçıvan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sanayicinin ihracat üzerinden motive edilmesi çok önemli. İçinde olduğumuz ihracat artışı sevindirici olmakla birlikte sürdürülebilirlik konusunun da oldukça önemli olduğunu söylemek istiyorum.

Sadece Dövize bağlı bir ihracat geliştirme modeli gerçekçi de değil kalıcı da değil.

İşin temelinde finansal istikrar oluşturup öngörülebilir bir iş dünyası yaratmak gerekiyor. Sadece kur tarafından baktığınızda tedarik, finansman ve yatırım kalitesinde yıpranma riski var.

Enflasyon gerçeği sizi bırakın yatırım yapmayı işletme sermayesini korumaya yönlendiriyor. Bu durumda işletme sermayesi ihtiyacı çıkıyor. Siz motive de olsanız yatırımlar ikinci planda kalıyor.

Üretici enflasyonu bu kadar yüksek olunca aşağıya yansıma riskini de beraberinde getiriyor. Enflasyonun önemli kısmı psikolojik, öncelikle psikolojiyi çözmek lazım. Enflasyon psikolojisi hakim olmaya başlayınca bunu geri döndürmek kolay olmuyor.

Sanayicinin iç pazarı göz ardı etmesi mümkün değil.

Asgari ücret konusunda iş dünyasının çalışanlarıyla empati kuracağını düşünüyorum."