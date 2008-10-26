İstanbul sağanak yağışa teslim

İstanbul'da dünden bu yana etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollar dereye döndü. Bakırköy'de tıkalı olan rögarlar nedeniyle bir metreye ulaşan suyun içinde birçok araç mahsur kaldı.



Şehri etkisi altına alan sağanak yağmur birçok yolun sular altında kalmasına neden oldu. Tıkanan rögarlar nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluşurken, Bakırköy Ekrem Kurt Bulvarı dereye döndü. 1 kilometrelik bulvar tamamen sulara gömülürken, suyu fark edemeyen sürücüler mahsur kaldı. 1 metreye ulaşan su içerisinde 2 servis minibüsü, 1 kamyonet ve 1 otomobil sürücüleri tarafından çalıştırılamazken, itfaiyeden yardım istendi. Servis minibüsü dışındaki sürücüler kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Servis sürücüsü ise uzun süre aracının içinde beklemeyi tercih etti. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, kendi araçlarının da kalabileceğini düşünerek suya girmedi. Bulvar üzerindeki rögarlardan dışarıya adeta çağlayan gibi su fışkırdı. Bulvara giriş yapan çok sayıda araç ise sahile çıkamayacağını anlayarak geri döndü. Suyun içerisinde aracı kısa süre kalan bir sürücü de vatandaşın yardımıyla aracını çıkarttı. Bu sırada motorlu araçlara nazire yaparcasına bisikletli bir vatandaş suları yararak yoluna devam etti.



Bu arada Bayrampaşa Maltepe Caddesi üzerinde de bir taksi sulara gömüldü.



Taksinin sürücüsü aracından çıkmayı başarırken, aracı tepesine kadar su içinde kaldı. Olay yerine gelen itfaiye taksiyi su içerisinden çıkaramadı. Vatandaşlar ise suya gömülen taksiyi merak içerisinde izledi.



İstanbul'da işyerlerini su bastı



İstanbul da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Dün geceden itibaren davam eden sağanak yağış nedeniyle Şişli de bazı iş yerlerini su bastı.



Şişli, Gayrettepe Şenol Sokak ta bulunan 4 iş yeri yağan yağmur nedeniyle sular altında kaldı. İş yerlerine dolan suyu çöp kovaları ile boşaltan vatandaşlar, bir yandan da eşyalarını kurtarmaya çalıştı.



Bir vatandaş, "Her yağan yağmurda iş yerim sular altında kalıyor. Buna bir önlem alınmalı. 5 bin YTL maddi hasarım var" diyerek tepkisini dile getirdi. Başka bir iş yeri sahibi de, "Dükkanların önündeki yolda da çökmeler var. 5 bin YTL civarında maddi hasarımız var. Soruna bir çözüm bulunmalı. Her yağmurda aynı sorunu yaşamak istemiyoruz" dedi.



İstanbul'da metrekareye ortalama 55 kg yağmur düştü



İstanbul'u cumartesi öğle saatlerinde etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, bu sabah miktarını ve şiddetini artırdı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve AKOM meteoroljik ihbar üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri orta düzeyde alarma geçti. İtfaiye, Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü, İSKİ, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri muhtemel su birikintisi ve baskınlarına karşı tedbirleri aldı. Gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalar yaptı.



Son 24 saat içinde İtfaiyeye 25, Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne 10, İSKİ'ye 119 su birikintisi ihbarı yapıldı. Alt geçitler ve bazı ev ve iş yerlerindeki sular ekipler tarafından boşalttı.



Yağışın İstanbul barajlarına yaradığı, metrekareyle ortalama 55 kg. yağış düştüğü tespit edildi. Barajlara akış devam ettiği için su miktarı ise pazartesi sabah ölçümlerinde kesinlik kazanacak.



Cumartesi öğleden, Pazar günü saat 12.00'ye kadar metrekareye düşen yağış miktarları şöyle:



Çilingoz 39 kg B.Çekmece 55 kg

Sazlıdere 48 kg Pabuçdere 17,7 kg

Sultanbahçe 12 kg Elmalıdere 34,4 kg

Düzdere 94 kg Kuzulu 70 kg

Balmumcu 45 kg Ömerli 45 kg

Çavuşbaşı ve İkitelli 39 kg Terkos 22,5kg

Darlık 34 kg Hadımköy 97 kg

Kamiloba 73 kg Aksaray ve Göztepe 40 kg

Kağıthane 48 kg Sarıyer 55,4 kg

Florya 31,4kg Eminönü 54 kg

Samandıra 34,2 kg Şile ve Alibeyköy 45 kg



