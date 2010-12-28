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Yaşam

İSTANBUL SAĞANAK ALTINDA İSTANBUL (A.A)

28 Aralık 2010 14:07

-İSTANBUL SAĞANAK ALTINDA İSTANBUL (A.A) - 28.12.2010 - İstanbul'da hava sıcaklığı düne göre 6-8 derece azalırken, il genelinde görülen sağanağın, akşam saatlerinde etkili olması bekleniyor. İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, il geneli ve çevresinde bugün ve yarın kuvvetli poyraz görüleceğini söyledi.  Bugün havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olacağını ifade eden Yıldırım, düne göre hava sıcaklığının da 6-8 derece azaldığını bildirdi. Özellikle akşam saatlerinde il genelinde yağışların etkili olmasının beklendiğini dile getiren Yıldırım, şu bilgiyi verdi: ''Çarşamba günü hava poyrazla birlikte yağmurlu olacak, en düşük sıcaklığı 3, en yüksek ise 6 derece bekliyoruz. Perşembe günü havanın bulutlu geçmesini tahmin ediyoruz. En düşük sıcaklık 3, en yüksek sıcaklık ise 8 derece öngörülüyor. Cuma günü de az bulutlu olacak. O gün yağış beklemiyoruz. Sıcaklığın en düşük 1, en yüksek 10 derece olacağı tahmin ediliyor.'' Yılın ilk günü olan cumartesi için İstanbul ve çevresinde yağış beklemediklerini ifade eden Yıldırım, o gün havanın açık ve az bulutlu olacağını belirterek, ''En düşük sıcaklık 1, en yüksek ise 11 derece olacağını bekliyoruz'' dedi.

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