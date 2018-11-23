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İstanbul Sabiha Gökçen'den öğretmenlere hediye

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmen kartını gösteren tüm öğretmenlere Fast-Track (Hızlı Geçiş) hizmetini ücretsiz olarak sağlayacak

23 Kasım 2018 20:20

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmen kartını gösteren tüm öğretmenlere Fast-Track (Hızlı Geçiş) hizmetini ücretsiz olarak sağlayacak.

İstanbul’un şehir havalimanı İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, tüm öğretmenlere Fast-Track (Hızlı Geçiş) hizmetini ücretsiz olarak sağlayacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nde Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanan öğretmenler, öğretmen kartlarını ilgili görevlilere göstererek terminal binası girişinde ve terminal içinde bulunan Fast Track (Hızlı Geçiş) noktalarından ücretsiz geçecek. Ücretsiz geçiş hakkı öğretmenlerin birlikte seyahat ettikleri aile üyelerini de kapsayacak. Söz konusu uygulama 24 Kasım gece yarısına kadar devam edecek.

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