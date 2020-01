İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi akademik yıl açılışına Bakan İsmet Yılmaz katıldı

Betül KARABACAK/Faruk KAHRAMAN, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Sabahattin Zaim Üniversitesi\'nde 7. Akademik Yıl Açılışı gerçekleşti. Açılışa Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın yanı sıra Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ramazan Evren katıldı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yaptığı kürsü konuşmasında \"İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi genç bir üniversite olmasına rağmen Rektörümüzün de belirttiği gibi her alanda diğer vakıf üniversitelerinden öne çıkmayı başarabilmiş, gurur duyduğumuz üniversitelerimizden biridir. Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Başarılı akademik kadrosuyla, lider kişilikli öğrenciler yetiştirme yolunda ilerleyen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitemizi ve üniversitemizi kuran İlim Yayma Vakfı\'nı ve değerli öğrencilerini tebrik ediyorum. Amacı eğitimin her kademesinde yetenekli ve ihtiyaç sahibi öğrencileri desteklemek, bilimsel yayınlar yapmak ve bu tür yayınları desteklemek olan, bu amaçla eğitimin her kademesinde bilimsel, kültürel, sosyal araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten İlim Yayma Vakfına yüksek öğretime olan katkılarından dolayı da teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

MEHMET AKİF AZMİNE, SABAHATTİN ZAİM BİLGELİĞİNE SAHİP ERDEMLİ GENÇLER

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ramazan Evren ise yaptığı kürsü konuşmasında \"Bilindiği gibi köklü bir eğitim geleneğine sahip İlim Yayma Vakfı tarafından kurulan üniversitemiz Mehmet Akif azmi ve şefkatine, Sabahattin Zaim bilgeliğine sahip erdemli ve lider gençler yetiştirme misyonuyla ortaya çıktı. Üniversite olarak daha ilköğretim yılında hazırladığımız 5 yıllık stratejik planımızda üniversitelerimiz arasında ilk 7\'de olan ve dünyanın önde gelen üniversiteleriyle rekabet edebilir uluslararası bir araştırma üniversitesi olmayı başlıca hedef olarak koyduk\" dedi.

\"Yüksek lisans, doktora ve araştırma ağırlıklı bir strateji izlediğimiz üniversitemizde başta tarihi hinterlandımızdaki değişim ve gelişimin yönetici adayları olmak üzere dünyadaki birçok ülkeden gencin eğitim gördüğü önemli bir araştırma ve uygulama üssü olmayı amaçladık. Başarının sırrı hedeflere kilitlenmek olduğuna İZU Ailesi olarak yürekten inandık\" diyen Prof. Dr. Ramazan Evren, \"Bu hedeflere ulaşmada medeniyetimizin değerlerini özümseyen, bilim üreten, insanlığa hizmet eden, donanımlı, erdemli ve lider insanlar yetiştirmeyi olmazsa olmazımız kabul ettik\" dedi.

Prof. Dr. Evren, konuşmasını şöyle noktaladı:

\"Türkiye\'nin tarihi misyonu kendisine sadece siyasi, askeri ve ekonomik alanda değil aynı zamanda kültürel alanda da ciddi sorumluluklar yüklediğinin bilincindeyiz. İşte bu sorumluluk bilinciyle eğitim sistemimizi yakın coğrafyamız için yüksek eğitim alanında çekim merkezine dönüştürmek için seferber olduk. Buna uygun kadrolar oluşturduk. Daha önce de söz verdiğimiz üzere gençlerimizin uluslararası ilişkiler, dış politika, Avrupa Birliği, Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkaslar ve benzeri alanlara yönelik araştırma ve uygulama merkezleri kurarak karar alıcılara yol gösteren ve kamuoyunu aydınlatan çalışmalar yapmaları ve kendilerini geliştirmeleri için imkanlar sağladık.\"

VAKIF VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA KISA ZAMANDA ÖNEMLİ NOKTAYA ULAŞTIK

Açılış konuşmasını yapan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut da şöyle konuştu:

\"Geçen akademik yılımızı başarıyla tamamladık ve 3. mezunlarımızı verdik. Lisanstan mezun olan 551 arkadaşımız taşıdıkları İZU diplomasının sorumluluklarını üstlenerek kendileri, aileleri, ülkeleri ve insanlık için hayırlı hizmetlere öncülük etmek ve üstlendikleri vazifelerini en iyi şekilde deruhte etmek üzere yeni bir hayata adım attılar. Bugün de aramıza lisans düzeyinde yurtiçinden istediğimiz YÖK kontenjanı olan bin 300\'den fazla sayıda öğrencimizin yanında yurtdışından da 250\'den fazla lisans öğrencimiz, ayrıca lisansüstü master ve doktora düzeyinde katılacak olanlarla birlikte 2017-2018 eğitim öğretim yılında 2 binden fazla yeni öğrencimizle birlikte mevcudumuz 9 binler aşmış olacaktır. Yedi fakülte, 2 enstitümüzde yurtdışından üniversitemizi tercih eden binleri aşan uluslararası öğrencimiz, 6 binleri aşan lisans ve 3 binlere yaklaşan lisansüstü master ve doktora öğrencimizle 7. yılımızda bu tarihi kampüsümüzde yepyeni bir iklime kavuşmuş durumdayız. Kampüsümüzde yeni inşa edilen fakülte binalarımız, yurtlarımız, araştırma merkezlerimiz ve kütüphanelerimiz, açık ve kapalı spor alanlarımız ve Anadolu yakasındaki Altunizade binamızla fiziki çevrede de çok farklı bir konuma ulaştık. Sonsuz hamd-ü senalar olsun yüce Rabbimize. Takdir edileceği üzere vakıf ve devlet üniversiteleri arasında kısa zamanda önemli bir noktaya ulaştık. Bunu bize lütfeden Rabbimize sonsuz şükür hamd ederiz.\"

\"Her geçen yıl puanlarımızı yükselten, kontenjanlarımızın tamamını doldurdukları gibi üniversitemize yerleşen öğrenciler sıralamasında yüzde 90\'lar düzeyinde ilk yüzde 10\'lardan, yüzde 50\'den fazlasının ilk yüzde 5\'lerden gelen bu öğrencilerimizi başarılarından ve aileleriyle birlikte bize güvenlerinden dolayı tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum. Allah\'ın izniyle ve ortaya koyacağımız gayretle sizlerin bu güvenine layık olmaya çalışmak için tüm ekip arkadaşlarımızla elimizden geleni yapmaya çalışacağız. İZÜ demek iyi bir eğitim sözü demektir\" diye konuşan Prof. Dr. Mehmet Bulut, \"ABD\'den Malezya\'ya, Hollanda\'dan Japonya\'ya kadar birçok ülkedeki üniversiteleri ve onların gündemini yakından izlediğimizi bilmenizi isterim. Bilindiği üzere ülkemizin en önemli sermayesi geleceğimizi emanet edeceğimiz genç nüfusumuzdur. En önemli sermayemizi emanet edeceğimiz bu insan kaynağı yerine kıymet daha uygun olur. Kıymetini, değerini bilip ona göre onlara gerekli iltifatı her hal ve karda göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki marifet iltifata tabiidir\" diyerek sözlerini noktaladı.

AKADEMİK GOLF SAHASI AÇILDI

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 7’nci Akademik Yıl Açılış Töreni’nin ardından, Halkalı Merkez Kampüsünde yapımı tamamlanan Akademik Mini Golf sahası açıldı. Yaklaşık 2 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan mini golf sahası 18 parkurdan oluşuyor. Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında ilk olma özelliği taşıyan akademik mini golf sahasında, 350 metrekare putting green alanı ve bin metrekarelik driving range alanı yer alıyor. Ayrıca dileyenler için ayak bilardosu ve çim satrancı da alan içerisinde bulunuyor.

(FOTOĞRAFLI)