İstanbul Rize Masası: Ülkemizin Kanal İstanbul'a değil, sağlık yatırımlarına ihtiyacı var

"Çin’de ortaya çıkıp, haftalar içerisinde tüm dünyaya yayılan Koronavirüs (COVID-19) dil, din, ırk, cinsiyet ve yaş ayrımı yapmadan can almaya devam ediyor.

Küresel çapta krize neden olan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “pandemi” ilan edilen COVID-19’a karşı mücadele, hiçbir ülkenin bugüne kadar sağlık yatırımlarına gerekli önemi vermediğini de acı bir şekilde gözler önüne serdi. Dünya ekonomisinde uzun süredir devam eden durgunluğa, Koronavirüs salgını ve salgın sonrası kriz riski de eklendi.

Küresel salgının etkilerinin yeni görülmeye başladığı ülkemizde de durum dünyadakinden farklı değil. Vakaların ve can kayıplarının her geçen gün arttığı ülkemizde, tüm birikimimizi ve enerjimizi bu zorlu mücadelede sağlık alanında yatırımlara yöneltmemiz gerekirken, sağlık emekçileri bugün hastanelerde kullanacak maske ve eldivene dahi ulaşmakta zorluk çekiyor. Vakaların ve kayıpların daha fazla artış göstermeden sağlık hizmetinin sürdürülebilir seviyelerde tutulması ve bir an evvel her türlü acil sağlık ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor.

Koronavirüs kâbusuna karşı birçok ülke sağlık alanında yatırımlar yapıp, ekonomilerini rahatlatmak için destekler açıklarken ülkemizde gündemin 'Kanal İstanbul' ihalesi olması ise anlaşılabilir değildir. Toplum sağlığı her şeyin üstündedir.

Rize dışında yaşayan ve demokrasi ve Cumhuriyet ilkeleri paydasında bir araya gelen Rizelileri buluşturan İstanbul Rize Masası, Koronavirüs salgını yayılırken 'Kanal İstanbul' ihalesi yapılmasını eleştirdi. Grubun açıklamasında, "Koronavirüs kâbusuna karşı birçok ülke sağlık alanında yatırımlar yapıp, ekonomilerini rahatlatmak için destekler açıklarken ülkemizde gündemin 'Kanal İstanbul' ihalesi olması ise anlaşılabilir değildir. Ülkemizin bugün kanala değil, sağlığa ve sağlık alanında yapılacak yatırımlara ihtiyacı var" dendi.

Bizler İstanbul Rize Masası olarak 'Ülkemizin bugün kanala değil, sağlığa ve sağlık alanında yapılacak yatırımlara ihtiyacı var' diyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi bizim de tek gündemimizin sağlık olması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün, ortak düşmanımız olan bu virüse karşı birlikte mücadele etme zamanıdır, bugün kanalı tartışmanın zamanı değildir.

İstanbul Rize Masası, 2019 yılının Mayıs ayında Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, eski ÖDP Genel Başkanı ve CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş ve eski CHP Kadıköy İlçe Başkanı Necati Ekşi tarafından kuruldu, demokrasi paydasında bir araya gelen Rizelileri buluşturdu. Seçim sonrasında CHP Rize İl Başkanlığı’nın bir çalışması olarak yeniden yapılandırıldı. Başkanlık İzmir ve Ankara’da da masa kuracak. Bu masaların amacı, "Rize dışında yaşayan demokrat ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı Rizelilerin bir araya gelmesini sağlamak ve masa üyelerinin hem kendi yaşadıkları illerde hem de Rize’de yapılacak çalışmalarda desteklerini, katkılarını sağlamak" olarak açıklandı.