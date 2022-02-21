İstanbul Rize Masası: Tüm üyelerimize 'Askıda Fatura' kampanyasına katılma çağrısı yapıyoruz

İstanbul Rize Masası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Askıda Fatura' uygulamasına destek verdi.

İstanbul Rize Masası Başkanı Necati Ekşi, tüm üyelerine 'Askıda Fatura' kampanyasına katılma çağrısında bulundu.

Ekşi'nin açıklaması şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Askıda Fatura’ uygulaması sayesinde maddi açıdan sıkıntı yaşayan vatandaşların faturaları, hayırseverler tarafından ödeniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, COVID-19 pandemisi sebebiyle ekonomik yönden zor günler geçiren ve faturalarını ödeyemeyen İstanbulluların, su ve doğal gaz faturalarının ödenmesi için 6 Mayıs 2020 tarihinde ‘Askıda Fatura’ adıyla bir yardımlaşma kampanyası başlattı.

İhtiyaç sahipleriyle hayırsever vatandaşları buluşturan bu kampanya sayesinde bugüne kadar (21 Şubat 2022 itibarıyla) toplam 49.503.836 TL ile 321 bin 68 fatura askıdan alındı. Şu anda hâlâ askıda 55 bin 36 fatura bulunuyor.

Hiç tanımadıkları kişilere elini uzatan yüzbinlerce yardımsever gibi bizler de İstanbul Rize Masası olarak İBB’nin bu eşsiz uygulamasını sonuna kadar destekliyor ve katkıda bulunmaları için tüm üyelerimize ve dostlarımıza buradan kampanyaya katılma çağrısında bulunuyoruz.