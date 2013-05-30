İstanbul Rihanna ile sallanacak!

Barbadoslu dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, bugün "Diamonds World Tour" kapsamında İstanbul'da konser verecek.

"Vodafone İstanbul Calling" festivali çerçevesinde Pozitif Live ve Live Nation Global Touring tarafından düzenlenen konser BJK İnönü Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Sanatçının konser biletleri kısa sürede tükenince yoğun talep üzerine 130 ila 545 lira arasında değişen fiyatlarla ek biletler satışa çıkmıştı.

Avrupa turnesi İspanya’nın Bilboa şehrinde 26 Mayıs’ta başlayan sanatçı, turne kapsamında Türkiye’nin yanı sıra Avusturya, Türkiye, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İsveç ve İngiltere’de sahne alacak.

Hayranlarının karşısına çıkacak olan Rihanna’dan önce dansçıları Türkiye'ye geldi.

Konser için İnönü Stadyumu’nun kapıları 17.00’de açılacak, Rihanna 21.30’da seyirci karşısına çıkacak.

6 Grammy ve 7 Billboard Müzik ödülü sahibi Rihanna, bugüne kadar toplam 37 milyon albüm ve 146 milyon dijital albüm satışına imza attı. Şu anda da internet üzerinden en çok satın alınan albüm listesinde birinci sırada yer alıyor.