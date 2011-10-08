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Yaşam

''İstanbul Resitalleri'' başladı İSTANBUL (A.A)

08 Ekim 2011 02:23

-''İstanbul Resitalleri'' başladı İSTANBUL (A.A) - 07.10.2011 - Bu yıl 5'incisi düzenlenen ''İstanbul Resitalleri'', Fransız piyano ekolünün en önemli temsilcilerinden Eric Le Sage ile başladı. Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki konser, müzikseverlerden büyük ilgi gördü.  Resitallerin sanat yönetmenliğini ve organizatörlüğünü yapan Kamil Sükun, resitallerin bu yılki temasının 150. ölüm yıl dönümü sebebiyle Fransız besteci Debussy olduğunu söyledi.  Sükun, bu akşamkinin dışında 8 resitalin daha sanatseverlerle buluşacağını kaydetti.    Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirilecek diğer resitaller şunlar:  Tamara Stefanovich-19 Kasım 2011, Igor Levit-15 Aralık 2011, Lukas Vondracek-19 Ocak 2012, Yuliana Avdeeva-16 Şubat 2012, H. J. Lim-15 Mart 2012, Mona Asuka Ott-12 Nisan 2012, Dinnerstein-12 Mayıs 2012 ve Clarie Huangcı-7 Haziran 2012.

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