İstanbul Psikanaliz Derneği: Bir cinayet ancak ortak bir sessizlik içinde işlenebilir, kolektif bir sessizlikte saklanabilir

İstanbul Psikanaliz Derneği, son dönemde artan kadın cinayetleri, çocuk istismarları, LGBTİ+'lere yönelik sistematik ayrımcılık ve İstanbul Sözleşmesi'nin iptali girişimlerine tepki gösterirken, "Cinayet, istismar, ayrımcılık salt bireysel değil toplumsal ve politiktir" dedi.

Dernek, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına yönelik girişimlere tepki gösterirken, yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bir cinayet ancak ortak bir sessizlik içinde işlenebilir, kolektif bir sessizlikte saklanabilir; toplum olmak ise duymak, ses vermek, sorumlu olmaktır. Cinayet, istismar, ayrımcılık salt bireysel değil toplumsal ve politiktir."