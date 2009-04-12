İstanbul polisinin çözemediği 4 düğüm

Dosyası 9 yıl sonra raftan indirildi...

5 yıl önce markete gitti ve dönmedi

Asansörde saldırıyı hiç hatırlamıyor



Vahşice işlenen cinayet şoke etti

İstanbul'da kadınlara yönelik işlenen dört şiddet olayının faillerinin bulunamaması, hem kamuoyu hem de polisin vicdanını rahatsız ediyor. İstanbul Emniyeti'nden üst düzey bir yetkili, son olarak hunhar bir cinayete kurban giden lise öğrencisi Münevver Karabulut olayıyla birlikte, 2000'den bu yana, faillerin kaçak olduğu 4 vakayı onur meselesi haline getirdiklerini söyledi. Sabah gazetesinde yer alan bir haberde, emniyet yetkilisi, dosyaların aydınlatılabilmesi için özel ekiplerin, iğneyle kuyu kazarcasına gece gündüz çalıştığını söyledi.5 Haziran 2000: Etiler Lisesi 2. sınıf öğrencisi Çağla Tuğaltay, Beşiktaş Fulya Mahallesi'ndeki evinde, kimliği belirsiz kişilerce, boğazı kesilerek öldürüldü. Olaydan sonra yapılan incelemede, kapıda bir zorlama izi olmadığı, genç kızın öldürüldüğü sırada üzerinde iç çamaşırlarının olduğu görüldü. Cinayetin ortaya çıkmasından sonra yapılan araştırmada, Çağla'nın tanıdık birisi tarafından öldürülmüş olabileceği şüphesi ortaya çıktı. Olayın üzerinden 9 yıla yakın zaman geçmesine rağmen katil ya da katillere dair hiç bir ipucu bulunamadı. Tuğaltay'ın ailesi, katilin bulunamaması nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü hakkında şikâyetçi oldu. Tuğaltay ailesi ayrıca genç yaşta vahşi cinayete kurban giden kızlarının anısına internet sitesi kurdu. Dosya tozlu raflardan indirildi ve günümüz teknolojileriyle, özel bir ekip tarafından yeniden araştırılmaya başlandı.10 Aralık 2004: İşadamı Kemal Aydınlıyurt'un eşi Gönül Aydınlıyurt, market alışverişi yapmak üzere çıktığı Silivri'deki evine bir daha hiç dönmedi. En son alışveriş merkezinin otoparkında görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki Gönül Aydınlıyurt'un otomobili, ormanlık bir alanda yanmış olarak bulundu. Son olarak paltolu iki kişiyle konuştuğu kameralarca tespit edilen Aydınlıyurt'un kaçırılma ihtimali üzerinde duruldu. İş kadını Aydınlıyurt'un banka hesaplarında hareketlilik olduğu, paraların bir bölümünün bazı kişilerin hesaplarına aktarıldığı görüldü ancak, somut deliller elde edilemedi. Aydınlıyurt'un adına, İstanbul'da yaşlı kişileri öldürerek gayrı menkullerini ellerinden alan çete operasyonda rastlandı ancak yeni bir gelişme yaşanmadı. Cinayet Büro Amirliği, şimdi yine bir özel ekiple olayın sırrını çözmeye çalışıyor.26 Mart 2006: Galatasaray Üniversitesi felsefe öğrencisi 17 yaşındaki Yeşim Tuğrul, arkadaşı ile sinemaya gitmiş, güzel bir gün geçirmişti. Genç kız, matinenin bitiminde evinin yolunu tutarken olacaklardan habersizdi. Kadıköy Suadiye'de oturduğu apartmanın asansöründe, başına vurulan çivili sopa ile komaya sokuldu. 3 ay yoğun bakımda kalan genç kız, hâlâ tam olarak sağlığına kavuşamadı. Yeşim Tuğrul şimdi, konuşmakta, geçmişi hatırlamakta ve hareket etmekte zorlanıyor. Yeşim Tuğrul, olay günü asansörde yaşadığı saldırı anına ilişkin hiçbir şey hatırlamadığı için bugüne kadar, saldırganın kimliğine ilişkin hiçbir ipucu elde edilemedi. Olaydan sonra yapılan araştırmada bir kişi şüpheli olarak gözaltına alındı ancak, somut deliller bulunamadığı için serbest bırakıldı. Özel polis ekibi, faili yakalamak için aylardır adeta iğneyle kuyu kazıyor.3 Mart 2009: Türkiye'yi ayağa kaldıran olay, Etiler'deki bir çöp konteynerinde patlak verdi. Keman kutusunun içinde genç bir kadına ait ceset olduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. Başı testereyle kesilerek vahşice öldürülen genç kızın, Münevver Karabulut, olduğu belirlendi. Karabulut'un, dersane çıkışında, lise son sınıf öğrencisi olan sevgilisi C.G. ile buluştuğu belirlendi. C.G'nin Bahçeşehir'deki villasında yapılan incelemede, Münevver Karabulut'un kan örnekleri bulundu. Evin her tarafına bulaşan kanın, C.G'nin ailesi tarafından temizlendiği iddia edildi. Münevver'in anne ve babası, bir ayı aşkın süredir, kızlarının katilinin yakalanması için tüm Türkiye'nin önünde, canlı yayında feryat ediyor. Ancak katil zanlısı, polisin yaptığı amansız takibe rağmen hâlâ yakalanamadı. Polis, yurtdışına kaçtığı söylentisi çıkarılan zanlı C.G'nin, İstanbul'da bir yerde, ailesi tarafından saklandığını düşünüyor.