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İstanbul polisinden öğrencilere 'güvenlik' eğitimi

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA-İSTANBUL polisi, öğrencilere 'Kişisel güvenlik', 'Güvenlik alanları', 'Güvenli internet kullanımı' ve 'Genel trafik kuralları' konularında eğitim vermeye başladı

18 Aralık 2018 16:48

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA-İSTANBUL polisi, öğrencilere \'Kişisel güvenlik\', \'Güvenlik alanları\', \'Güvenli internet kullanımı\' ve \'Genel trafik kuralları\' konularında eğitim vermeye başladı. 
İstanbul Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 900 öğrenciye \'Kişisel güvenlik\', \'Güvenlik alanları\', \'Güvenli internet kullanımı\' ve \'Genel trafik kuralları\' konularında eğitim verdi. Ekipler İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın talimatıyla ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim vermeye başladı. 5-11 Aralık tarihleri arasında Şişli Mustafa Sarıgül Ortaokulu, Üsküdar İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Üsküdar Deniz İş İlkokulu\'nda eğitim gören toplam 900 öğrenciye \'Kişisel güvenlik\', \'Güvenlik alanları\', \'Güvenli internet kullanımı\' ve \'Genel trafik kuralları\' konularında sunum yapılarak, öğrenciler bilgilendirildi. 
(FOTOĞRAF)

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