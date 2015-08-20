İstanbul polisi 'terör operasyonu' diye gazetecinin evini basıp kafasına silah dayadı!

Kentsel dönüşüm projeleri konusundaki eleştirel haberleri ve kitapları ile bilinen gazeteci-yazar Gülşen İşeri’nin evine polis, DHKP-C operasyonu kapsamında özel harekat timleri ile baskın düzenledi. İşeri'nin evini sabaha karşı basan polis, kapıyı açanları kalkanıyla iterek içeri soktu ve aile üyelerini yere yatırıp başlarına silah dayadı.

Bianet’te yer alan habere göre, İstanbul Sarıyer’e bağlı Küçük Armutlu Mahallesi’nde gazeteci, yazar Gülşen İşeri’nin ailesiyle yaşadığı eve bu sabaha karşı Özel Harekat Polisi baskın düzenledi. Evdekiler başına silah dayanarak tehdit edildi, eşyaları dağıtıldı. İşeri, olayın nasıl gerçekleştiğini şöyle anlattı:

“Sabah 4:30 civarı kapı kırarcasına çalındı, açmasak kıracaklardı. Zaten bizim evin kapısı değil ama mahallede baskın yapılan diğer evlerin kapısını kırarak içeri girmişler. Kapıyı açınca elinde silah ve kalkan olan bir polis bizi içeri doğru itti. Silahı da başımıza doğrulttu. O sırada 'yere yatın, ellerinizi kaldırın' diye bağırıp, yere yatırdılar. Silahlarını üzerimize doğrulttular. Polis olduklarını söylemediler. Diğer tüm polislerin elinde de uzun namlulu silahlar vardı.”

‘Arama emri eksikti’

Polislerin arama emrini gösterdiğini, DHKP-C operasyonu kapsamında baskın düzenlendiğini ve bir kadını aradıklarını söylediklerini aktaran İşeri, "Ancak arama emrinde neden bizim evin basıldığına ve arandığına dair hiçbir açıklama yoktu” dedi.

Evi dağıtıp tutanak tuttular

O an ölebileceklerini dahi düşündüğünü söyleyen İşeri, “İçeride yarım saat kadar kaldılar, birini aradıklarını söylemelerine rağmen evdeki her şeyin içine baktılar, poşetleri bile açıp kontrol ettiler. Daha sonra ‘Evde suç unsuru bulunmamıştır’ diye tutanak tuttular” diye konuştu.

‘Polisiz, belli değil mi?’

“Tutanakta eve nasıl girdikleri, bizi tehdit ettikleri yazmıyordu. Tutanağın eksik olduğunu söyledim, içlerinden biri ‘Polisiz işte, belli olmuyor mu?’ diye bağırıp kimliğini gösterdi. O ana dek kimlik göstermemişlerdi” diyen İşeri, polisin keyfi şekilde huzursuzluk yaratmak, tedirgin etmek istediğini ifade etti. Yapılanları şikayetle ilgili hukuki yollara başvurmak için avukatıyla görüşeceğini ekledi.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi olarak adı değiştirilen Küçük Armutlu’da bu sabah 15 eve bu şekilde baskın düzenlendi. Mahallede Hakan Adıyaman adlı bir kişi gözaltına alındı. Halkın Mühendis Mimarları Ofisi de polis tarafından dağıtıldı, eşyaları talan edildi.

Gülşen İşeri’nin “Ateşin ve Sürgünün Gölgesinde”, “Metropol Sürgünleri” ve “Aleviler Aleviliği Tartışıyor” adlı üç kitabı bulunuyor. İşeri kitap çalışmalarının yanı sıra BirGün gazetesi için söyleşiler yapıyor. BirGün’de yayınlanan “Antakya ve Köylerinde Babalarını Tanımayan Çocuklar” haberi ile Müşerref Hekimoğlu Ödülü almıştı.

Mersin’de yaz kampına baskın

Mersin’de de Halk Cephesi’nin yaz kampı çadırlarına operasyon düzenlendi. Bugün saat 05:00'te Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'ndeki kamp alanına girdi, çadırları dağıttı. Aralarında çocukların da bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı.