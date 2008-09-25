İstanbul polisi 3 robot resimli sapık peşinde

İstanbul polisi, bir sene içinde 5 çocuğa tecavüz eden, 15’ine tacizde bulunan Bahçelievler sapığının peşinde. Mağdur çocukların ifadeleri üzerine 3 ayrı robot resim hazırlandı.



İstanbul Bahçelievler’de ailelerin kâbusu haline gelen sapık ilk olarak 2007 yılının mayıs ayında ortaya çıktı. Bir çocuğun cinsel tacize uğradığını söylemesi üzerine çalışma başlatıldı. Bahçelievler, Güneşli ve Kocasinan semtlerinden art arda şikayetler geldi. Şu ana kadar sapığın 5 çocuğa tecavüz ettiği, 15’ine de tacizde bulunduğu tahmin ediliyor.



Sakallı ve uzun boylu olduğu belirlenen 25-30 yaşlarındaki sapığın robot resmi hazırlandı, jandarma dahil olmak üzere tüm emniyet birimlerine dağıtıldı. Sarkıntılıkta bulunduğu ve tecavüz ettiği çocukların ifadesine göre sapık öğleden sonraları tercih ediyor.



Bıçakla korkuttuğu çocukla birlikte önceden keşif yaptığı bir binaya gelerek herhangi bir zile basıyor. Megafondan hep aynı yalanı söylüyor: ‘Osman burada mı?’ Kapı açılınca binaya girip kurbanını bodruma indirerek tecavüze kalkışıyor.



Yetkililer bazı ailelerin korkudan polise başvurmadığını ve bazı çocukların ise olayı anlatamadığını söyledi. Bu nedenle kurban sayısının daha da fazla olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.





