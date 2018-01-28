İSTANBUL POLİS EMEKLİ ÖZEL HAREKATÇILAR DERNEĞİ: 'ZEYTİN DALI HAREKATI'NI SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ 

Haber - Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL DHA

İstanbul Polis Emekli Özel Harekatçılar Derneği üyeleri, Galatasaray Meydanı\'nda biraraya gelerek, \"Zeytin Dalı Harekatı\"na destek açıklaması yaptı. Dernek adına açıklama yapan Yavuz Kurt, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı\'nı sonuna kadar desteklediklerini, gerek duyulması halinde bu mücadeleye katılmaya hazır olduklarını belirterek \"Türk Milletinin saflarında yer alın\" diye konuştu.



Görüntü dökümü:

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-Kurt\'un açıklamaları

-Genel ve detaylar