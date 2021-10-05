İstanbul Perakendeciler Derneği Başkanı Güzeldere: Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerini biz de satmak isteriz

İstanbul Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşımını iyimser karşılıyoruz. Fiyatlara müdahale ve dengeleme açısından mağazalarımızda Tarım Kredi Kooperatifleri ürünlerinin satılmasını arzu ederiz. Böylece biz de destek vermiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye genelinde bin kadar Tarım Kredi Kooperatifleri marketi açılacağını söylemesinin ardından İstanbul Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere konuyu Bloomberg HT’ye değerlendirdi.

Güzeldere, halihazırda bulunan mağazalarda Tarım Kredi Kooperatifleri ürünleri satarak destek verebileceklerini söyledi.

Güzeldere’nin konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

“Bin tane market önemli bir rakam. Yalnız şöyle bir durum var. Türkiye’de 500-600 kişiye bir market düşerken, Avrupa'da 3 bin-3 bin 500 kişiye bir market düşüyor. Burada da açıkçası aşırı rekabet verimsizliğe sebep veriyor. Cumhurbaşkanı’nın yaklaşımını iyimser karşılıyoruz. Fiyatlara müdahale ve dengeleme açısından şöyle bir teklifte bulunmak istiyoruz. Buradaki ürünlerin bizim mağazalarımızda satılmasını arzu ederiz. Böylece biz de destek vermiş oluruz”

Üreticiden tüketiciye kadar herkesin fiyatlar konusunda dertli olduğunu ve ciddi bir fiyat artışı olduğunu söyleyen Güzeldere, perakendecilerin zincirin son halkası olduğunu için tüketicinin fiyatlarla marketlerde karşılaştığını ve fiyatları anlatmakta zorlandıklarını söyledi.