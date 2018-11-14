İstanbul Patrikliği ile Atina arasında gerilim: Din görevlilerinin memurluktan çıkartılması konusunda bilgilendirilmedik

T24

Din görevlilerinin memurluktan çıkarılması kararı İstanbul Patrikliği ile Atina Hükümeti arasında ipleri gerdi. İstanbul Patriği I. Bartholomeos, Atina hükümetinin kararına tepki gösterdi.

Otosefal olan (bağımsız) Yunan Ortodoks Kilisesi, geçen günlerde Atina hükümetiyle bir anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre, 10 bin din görevlisinin memurluktan çıkarılarak, yıllık 200 milyon Euro’yu bulan maaşları kilise bağlı oluşturulacak bir fondan sağlanacak.

Anayasa’da resmi din olarak geçen ve Yunanistan’da hayatın her alanında başat bir rol üstlenen Yunan Ortodoks Kilisesi’yle Atina hükümeti arasında sağlanan bu anlaşmaya İstanbul Patrikliği tepkili.

Yunanistan Ortodoks Kilisesi, otosefal bir kilise olsa da 12 ada ve Girit’te bulunan bazı kiliseler İstanbul Patrikliği’ne bağlı. Bu da İstanbul Patrikliği’nin anlaşmanın bir tarafı haline getiriyor. Konuya ilişkin olarak 10 Kasım Cumartesi günü resmi web sitelerinde açıklama yapan İstanbul Patrikliği ‘bilgilendirilmedik’ dedi.

Hürriyet gazetesinde 13 Kasım Salı günü, Ta Nea gazetesinden Yorgo Papahristou’nun makalesine dayandırılan Yorgo Kirbaki imzalı haberde, Patrik Bartholomeos’un Yunanistan Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanı Kostas Gavroglu’na tepki gösterdiği kaydedildi.

Haberde, “Fener Patriği Bartholomeos, mutabakat ile ilgili kendisine bilgi vermeye gelen Yunan bakana '(Cumhurbaşkanı) Erdoğan bana saygı gösteriyor. Çipras beni hor göremez' diye fırça attı" ifadeleri yer aldı.

Bu ifadelere İstanbul Patrikliği’nden yanıt geldi. İstanbul Ortodoks Patrikhanesi’nden T24’e yapılan açıklamada, “Türk ve Yunan basınında yer alan Ekümenik Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanı Konstantinos Gavroğlu arasındaki görüşmeyle ilgili sözde alıntıların gerçekle hiçbir bağlantısı yoktur” denildi.

10 Kasım Cumartesi günü Yunan bakanın İstanbul Patrikliği’ni ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, Patrik I. Bartholomeos ve Bakan Gavroglu’nun konu hakkında istişarede bulundukları belirtildi.

İstanbul Ortodoks Patrikhanesi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Yunanistan Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanı Konstantinos Gavroglu 10 Kasım Cumartesi günü İstanbul Fener’de bulunan Patrikhanemizi ziyaret etmiştir. Ekümenik Patrik I. Bartholomeos ile yaptığı görüşme esnasında Yunanistan devlet ve kilisenin ayrılması konusunda istişare etmişlerdir. Daha sonra Patrikhanemizin resmi web sitesinde konuya dair bilgilendirilmediğimizi beyan ettik. Türk ve Yunan basınında yer alan Ekümenik Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanı Konstantinos Gavroglu arasındaki görüşmeyle ilgili sözde alıntıların gerçekle hiçbir bağlantısı yoktur.

Bilindiği gibi, Girit Adası, Oniki adalar kilisesi ve Aynaroz bölgeleri doğrudan Patrikhanemize bağlıdır. Aynı zaman Kuzey Yunanistan’da bulunan Metropolitlikler Patrikhanemizin manevi nüfuzu dahilindedir.

Bu görüşmelerin akabinde Patrikhanemizin Sen Sinod Meclisi’nde durum değerlendirmesi yapılacaktır."