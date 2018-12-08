 İSTANBUL- (ÖZEL) - ESENYURT'TA DÜŞE KALKA KAPKAÇ KAMERADA

Haber: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta motosikletli kapkaççılar yolda yürüyen kadının telefonunu çaldı. Kapkaççı kaçmak isterken iki defa düştü. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Fatih Mahallesi, Urfalılar Caddesi\'nde meydana geldi. Market alışverişi için dışarıya çıkan bir kadını, plakasız motosikletteki iki kişi takibe aldı. Telefonda konuşan kadına yaklaşan kapkaççılardan biri kadının elindeki telefonu alarak kaçmaya başladı. Kapkaççı bu sırada yere düştü. Neye uğradığını şaşıran kadın da kapkaççının ardından koşmaya başladı. Cadde boyunca kovalamaca yaşandı. Arkadaşıyla buluşan kapkaççı tam motosiklete binecekken tekrar yere düştü. Son anda motosiklete binan kapkaççı arkadaşıyla birlikte izini kaybettirmeyi başardı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan kapkaç çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerden biri kadından telefonu almak için hamle yapıyor. Şüpheli telefonu alırken yere düşmesine rağmen hemen ayağa kalkarak koşmaya başlıyor. Kadın da kapkaççının peşinden koşuyor. Kapkaççı köşe başında kendisini motosikletle bekleyen suç ortağıyla buluşuyor. Bu sırada tekrar yere düşüyor. Tekrar kalkan kapkaç motosiklete binerek arkadaşıyla uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-2 kapkaççının motosikletle ilerlemeleri

-Kapkaççının kadının elinden telefonu alması

-Kapkaççının yere düşmesi

-Kapkaççının koşması

-Kadının peşinden gitmesi

-Motosiklete binmesi