 İSTANBUL- (ÖZEL) - 160 KİLOMETRE HIZLA GELEN KAZADA MUCİZE KURTULUŞ

- Tek teker şov yapmak isterken kaza yaptı, şans eseri ölümden döndü.

- O anlar kameraya yansıdı

Haber: Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA

Motosikletinin önünün kaldırmak isterken dengesini kaybederek düşen motosiklet sürücüsü kazayı mucize eseri hafif sıyrıklarla atlattı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza Zonguldak Ereğli\'de meydana geldi. Motosikletli grup, Karamürsel\'e doğru ilerliyordu. Hızı 160 kilometreye ulaştığında Suat K. motosikletinin önünü kaldırarak tek teker ilerlemek istedi. Ancak bir anda dengesini kaybetti. Suat K. taklalar atarak metrelerce sürüklendi. Motosikleti de yolda savruldu. Kaza anı arkasında ilerleyen arkadaşının kamerasına saniye saniye yansıdı.Suat K. şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Suat K., üzerindeki koruyucu elbise sayesinde ölümden döndü.

Kontrol amacıyla hastaneye götürülen Suat K. ayakta tedavinin ardından taburcu edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Motosikletin kaza anı

