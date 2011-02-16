-İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ ''OSCAR''A ADAY İSTANBUL (A.A) - 16.02.2011 - Şair Sunay Akın tarafından kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi, Avrupa Müzeleri Forumu (EMF) tarafından verilen ve müzeciliğin Oscar'ı olarak kabul edilen ''2011 EMYA Ödülleri'' finaline seçildi. Müzeden yapılan açıklamaya göre, EMF tarafından 1977 yılından beri ''Avrupa'da Yılın Müzesi Ödülleri'' veriliyor. Belçika Kraliçesi tarafından himaye edilen EMF'nin seçici kurulunun, aday müzelere yaptıkları denetimler ve incelemeleri sonucunda her yıl ''EMYA Ödülü'', ''Kenneth Hudson Ödülü'', ''Silletto Ödülü'' ve özel ödüller belirleniyor. Müzeciliğin ''Oscar''ı olarak kabul edilen EMF ödülleri, her yıl farklı bir ülkede düzenlenen Avrupa Müzeleri Forumu'nda açıklanıyor. EMF'nin 2011 ödüllerinin hangi müzelere verileceği, 21 Mayıs 2011 tarihinde Almanya'nın Bremerhaven kentinde açıklanacak. İstanbul Oyuncak Müzesi de Avrupa Müzeleri Forumu'nca, başvuran müzeler arasında yapılan seçimle ödüllere aday gösterilmişti. Ödül için 2010 yılında başvuran İstanbul Oyuncak Müzesi, ''2011 EMYA Ödülleri'' finaline, seçici kurul tarafından uygun görüldü.