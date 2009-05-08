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Kültür-Sanat

İstanbul Oyuncak Müzesi, Anadolu’ya açılıyor!

Sunay Akın'ın kurduğu İstanbul Oyuncak Müzesi, 14 Mayıs-19 Temmuz tarihleri arasında ilk kez Anadolu turnesine çıkacak.

08 Mayıs 2009 03:00

İstanbul Oyuncak Müzesi, 14 Mayıs-19 Temmuz tarihleri arasında ilk kez Anadolu turnesine çıkacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, müzedeki otomobiller, uçaklar, bebekler, uzay araçları, yapbozlar, kurşun askerler, Denizli, Aydın, İzmir, Ankara, Mersin ve Trabzon'daki Forum alışveriş ve yaşam merkezlerinde sergilenecek.

Şair ve yazar Sunay Akın'ın, yaklaşık 20 yıldır dünyanın dört bir yanından topladığı ve oyuncak tarihinin farklı dönemlerini yansıtan antika oyuncaklar, 2 ayı aşkın bir süre Anadolu'nun 6 ayrı kentini ziyaret edecek.

İstanbul Oyuncak Müzesi, 23 Nisan 2005'te Sunay Akın'ın Göztepe'deki köşkünde kuruldu.

Akın, 20 yılda yurt içinde ve dışında antikacılardan ve açık artırmalara katılarak yaklaşık 4 bin adet oyuncak topladı. Müzedeki en eski oyuncak, 1817 yılına ait Fransa'da yapılan oyuncak bir keman.

Müzenin en eski oyuncakları arasında ayrıca, 1820 yılında Amerika'da yapılan bir bebek, yine aynı ülkeden 1860 yılına ait misketler, Almanya'da yapılan 100 yaşında teneke oyuncaklar, porselen bebekler ve bebek evleri bulunuyor.

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