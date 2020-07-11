T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'ndan İBB'ye dava

Yüz kızartıcı suçlardan 'Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi''nin süresiz iptal edilmesini sağlayan yasal düzenlemenin iptal edilmesi isteniyor

11 Temmuz 2020 12:23

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası, tecavüz gibi yüz kızartıcı davranışlarda bulunulması ve haksız kazanç sağlanması durumunda taksicilerin ''Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi''nin süresiz iptal edilmesini sağlayan yasal düzenlemelerin iptali istemi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aleyhine dava açtı.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi'ne başvuran İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin kararı ile düzenlenen Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi'nde yer alan bazı maddelerin iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını istedi.

Dilekçede, iptal edilmesi istenen maddeler arasında, tecavüz gibi yüz kızartıcı davranışlarda bulunulması ve haksız kazanç sağlanması yer alıyor.

Mahkeme, dava konusu işlemin yasal dayanaklarının sorulmasına, davalı İBB'den savunma alındıktan sonra inceleme yapılmasına karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile taksiciler esnaf odası, belediyenin 6 bin yeni taksi plakası girişimi nedeniyle de karşı karşıya gelmişti.

ETİKETLER

yüz kızartıcı suçhaberİstanbul Otomobilciler Esnaf Odasıtoplu taşımahaksız kazançtecavüToplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesiibb
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24