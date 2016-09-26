İstanbul Otogarı'nda kaza; 1 ölü, 2 yaralı

Büyük İstanbul Otogarı girişinde bir yolcu otobüsünün önce bariyerlere, ardından da duvara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

TEM Otoyolu-Otogar bağlantı yolunda Macit Tuncay'nın kullandığı Ordu-İstanbul seferini yapan 54 PB 515 plakalı yolcu otobüsü, Bayrampaşa Büyük İstanbul Otogarı girişinde yağışın etkisiyle kayıp önce yolun sağındaki çelik bariyerlere ardından da duvara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada arka koltukta oturan Gülşen Akyazı yaşamını yitirdi. Kolu kopan Türkan Sütçü (40) ile hafif yaralanan eşi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerinde bulunan Sütçü'nün kopan kolu, hastaneye ulaştırıldı.

Şoför Macit Tuncay ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazada hayatını kaybeden Gülşen Akyazı'nın cesedi otobüsten çıkarılarak Adli Tıp Kurumuna götürüldü.Kazaya yapan araçta bulunan yolcular, sürücünün hızlı gittiğini ve aracın yağıştan dolayı kaydığını iddia etti.