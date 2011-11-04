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İstanbul Otogarında bayram yoğunluğu İSTANBUL (A.A)

04 Kasım 2011 23:22

-İstanbul Otogarında bayram yoğunluğu İSTANBUL (A.A) - 04.11.2011 - Kurban Bayramı'nı şehir dışında geçirmek isteyenler, otobüs terminallerine akın etti. Esenler'deki İstanbul ve Anadolu yakasındaki Harem otogarlarına gelen çok sayıda yolcu, yoğunluğa neden oldu. Otobüslerin otogara giriş ve çıkışlarında güçlükler yaşandığı gözlendi. Yolcu yoğunluğu nedeniyle otobüs firmalarının ek sefer koyduğu öğrenildi.   Otobüs firması yetkilileri, Kurban Bayramı tatilinin kısa olması nedeniyle geçmiş yıllarda yaşanan yoğunluk kadar olmasa bile yine de talebin fazla olduğunu, ek seferler düzenlediklerini söyledi.  Öte yandan, bayram tatili dolayısıyla Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında da yoğunluk yaşandığı ve bazı iç hat seferleri biletlerinin tükendiği öğrenildi.

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