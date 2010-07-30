İstanbul ormanlarını sülün ve keklikler koruyacak

T24- İstanbul Valiliği, ağaçlara büyük zararlar veren “çam kese böceği”ne karşı en etkili sılah olan sülün ve keklik üretimini arttırmak için kolları sıvadı. Sülün ve keklik üretim çiftliği için peş peşe iki ihale yaptı.

Ağaçları kurutan böceklere karşı mücadelede, Samsun’dan getirilerek ormana salınan sülünlerin etkinliği görülünce İstanbul Valiliği konuya daha ciddi eğilmeye başladı.

Polonezköy Sülün ve Keklik Üretme İstasyonu’na kuluçkahane binası yapılması için ocak ayında inşaat sözleşmesi yapan İstanbul Valiliği bu kez, istasyona ekipman alımı için ihale yaptı.

İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi “ Toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi kapsamında” yaptığı ekipman alım ihalesini, Çimuka Kuluçka Makineleri ve Ekipmanları firması üstlendi. Yaklaşık 37 milyar liralık(36.940 TL) ekipman alımıyla ilgili İstanbul İl Özel İdaresi 16 Temmuz 2010 tarihinde sözleşme imzaladı.

Sülün “çam kese”ye karşı

İstanbul Valiliği, çam kese böceğine karşı mücadele kapsamında başka böcekler yetiştirmeyi denedi. Ancak başarılı sonuç alınamaması üzerine Valilik, ormanlardaki sülün sayısını arttırmayı denedi. İlk denemelerin olumlu sonuçlanması üzerine proje geliştirilmeye başlandı. Bu amaçla Polonezköy Sülün ve Keklik Üretme istasyonu kuruldu.

Böcekleri ağaçlardan temizleyebilmek için ağaç dallarının yakılması dışında daha etkin mücadelenin ormandaki sülünler olduğunu belirten yetkililer, 70’li yıllarda İstanbul’un ormanlarında sülünlerin çok daha fazla olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, “Toprağın Korunması ve Erozyonun Önlenmesi” kapsamında belirlediği stratejik hedeflerin birinde şöyle deniyor:

“Toprağın korunması ve erezyonun önlenmesi için en önemli unsurlardan biri olan ormanın zararlılardan korunması için sülün, keklik, karaca ve geyik yetiştirmek amacıyla 2014 yılı sonuna kadar en az iki adet istasyon kurmak ve bu istasyonlarda yapılacak üretime destek sağlamak”.

Sülün ve keklik için alınacak olan ekipmanlar

En az 3 bin keklik-sülün yumurta kapasiteli 2 adet kuluçka gelişim makinesi.

En az 3 bin keklik-sülün yumurta kapasiteli 1 adet kuluçka çıkım makinesi.

En az 3 bin keklik-sülün yumurta kapasiteli 1 adet yumurta depolama kabini.

En az 900 keklik yumurta kapasiteli 1 adet yumurta fümigasyon kabini.

48 adet keklik damızlık kafesi.

50 kafes keklik-sülün civciv ana makinesi.

50 kafes keklik-sülün büyütme kafesi.

100 adet yedek gübre tavası.

20 adet yem ve su kapları.





