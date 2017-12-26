T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü 'çam hırsızları'na göz açtırmıyor

Erhan TEKTEN / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak çam ağacı kesimini önlemek için denetimlerini artırdı

26 Aralık 2017 17:51

Erhan TEKTEN / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak çam ağacı kesimini önlemek için denetimlerini artırdı. İstanbul Orman Fidanlık Müdürlüğü\'nde çam hırsızları ile ilgili yapılan tatbikat ise gerçeğini aratmadı.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak çam ağacı kesimine karşı denetimlerini artırdı. Yılbaşına 15 gün kalan başlayan denetimler kapsamında kurulan devriye ekipleri çam hırsızlarına göz açtırmazken, yapılan tatbikat ise gerçeğini aratmadı. Mizansen gereği, ormanlık alanda çam ağacı kesmeye çalışan çam hırsızları, ekiplerin baskınıyla kıskıvrak yakalandı.

ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ UYGULAMAYI ANLATTI

İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, ekiplerin ormanların çeşitli yerlerinde yılbaşı ağacı olarak kullanılmak istenen ağaçların korumasını gerçekleştirdiğini belirterek, \"Bu şekilde ormanlarımızdan usulsüz yararlanmanın önüne geçmek için çabalıyoruz. Bunun dışında fidanlıklarda ürettiğimiz çamları satışa sunduk. Fidanlıklarımızda, 50 ile 150 TL arasında yılbaşı için kullanmaya uygun olan fidanlarımız satışa hazırdır\" dedi.

\"3 AYDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI\"

Geçen yıl ve bu dönemde ormanlarda çam kesen 10 kişinin yakalandığını belirten Ateş, \"Bu kişileri adliyeye sevk ediyoruz. Yaklaşık 3 aydan 5 yıla kadar hapis, idari para cezası ve diğer para cezalarıyla beraber cezaları var. Mahkemelerin takdirinde olan bir konu\" ifadelerini kulandı. Yılbaşı çamı alacak vatandaşların, bunların belgelerini, fidanlıktan alındığına dair belgelerini mutlaka aramalarını istiyoruz. Bu şekilde ormanlarımızın korunmasına yardımcı olmuş olurlar\" diye konuştu.

Öte yandan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yarından itibaren 31 Aralık\'a kadar Kartal, Kadıköy, Bakırköy ve Şişli\'deki AVM önlerinde ücretsiz çam fidanı dağıtımı gerçekleştirilecek.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erhan TEKTENDHAOrman Bölge MüdürlüğüOrman Fidanlık MüdürlüğüYılbaşınaMizansenORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ UYGULAMAYI ANLATTI İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep AteşBununFidanlıklarımızdaTLAYDANYILA KADAR HAPİS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24