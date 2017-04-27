İstanbul Onur Haftası destek bekliyor

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası bu yıl 19-25 Haziran arasında gerçekleşecek. Bu yıl 25. yılına giren İstanbul LGBTİ+ Onur Haftasının hem giderlerine destek olabilir, hem de etkinlik önerilerinizi yollayabilirsiniz.

bianet'te yer alan habere göre, geçtiğimiz yıllarda kitle fonlaması (crowdsourcing) yöntemiyle hafta giderlerini karşılayan Onur Haftası gönüllüleri, bu yıl da bir çağrı yaparak herkesi hafta için destek olmaya çağırıyor. Indiegogo sitesi üzerindeki kampanyayla, şimdiye kadar Onur Haftası için gereken bütçenin sadece yüzde 17’si toplanmış durumda.

Onur Haftası sergisinden sanatçılara açık çağrı

Onur Haftası Sergisi "Nerdeen Nereye", bu sene politik olan bireysel, bireysel olan politik olduğu için, hem bedenden hem topraktan yola çıkan 'Coğrafya' temasıyla düzenleniyor.

17 Haziran - 8 Temmuz arasında GaleriBu'da yer alacak sergisinin bir parçası olmak isteyen sanatçılar her türlü sorularını ve başvurularını 31 Mayıs tarihine kadar, nerdeennereye@gmail.com’a gönderebilirler.

Etkinlik önerilerinizi yollayın

Her sene yapılan çağrıya kulak veren bağımsız bir gönüllü grubu tarafından düzenlenen Onur Haftası’nda kararlar ortaklaşa alınıyor, organizasyon anti-hiyerarşik ve şiddet karşıtı dayanışma modeliyle yürütülüyor.

Onur Haftası programına destek vermek isteyenler; panel, forum, atölye, tiyatro, film gösterimi vb. etkinlik önerilerini 14 Mayıs'a kadar istanbulpride@gmail.com adresine yollayabilirler. Onur Haftası gönüllüleri arasına katılmak isteyenler için ise, toplantılar her Çarşamba günü Taksim’de düzenleniyor.

Onur Haftasında neler olacak?

İstanbul Onur Haftası’nın 18. yılı “Dikkat Aile Var”, 19. yılı “Tabu”, 20. Yılı “Bellek”, 21. yılı “Direniş”, 22. yılı “Temas”, 23. yılı “Normal” ve 24. yılı “Örgütleniyoruz!” temalarıyla düzenlendi.

25. İstanbul Onur Haftası’nın teması henüz açıklanmadı. Ancak hafta boyunca LGBTİ hareketinin gündemini oluşturan sağlık, görünürlük ve anayasal haklar gibi konularda yapılacak forumlar, paneller, tiyatro oyunları ve film gösterimlerine ek olarak, OHAL'e ve her gün artan baskılara rağmen nasıl politik biraradalığın örülebileceği, bunun için nasıl alternatif yollar bulunabileceği konuşulacak.

İstanbul Onur Yürüyüşü hakkında

İlk kez 1993 yılında “Cinsel Özgürlük Haftası" adıyla düzenlenen hafta, Valilik engeline takılarak yasaklanmış, hafta etkinliklerine ve Onur Yürüyüşü’ne izin verilmemiş, aktivistler gözaltına alınmış, yurt dışından gelen konuklar sınır dışı edilmişti. Onur Haftası daha sonraki yıllarda da yasaklarla karşılaştı ancak etkinlikler düzenlenmeye devam etti.

İlk İstanbul Onur Yürüyüşü 2003'te, Onur Haftası gerçekleştirilmeye başlandıktan tam on yıl sonra yapıldı. O yıl ancak 20-30 kişiyle yapılan bu ilk yürüyüş, her yıl katlanarak büyüdü. 2013 yılında İstiklal Caddesi'ndeki yürüyüşe 100.000 kişinin katıldığı ifade ediliyor.

2015 ve 2016 yılında ise Onur Yürüyüşleri beklenmedik şekilde polis tarafından engellendi. Ancak mücadeleyle kararlı olan LGBTİ+ hareketi, 14. Onur Yürüyüşü'nde önce tüm İstiklal’e, ardından da İstanbul’un birçok yerine “dağıldı”. (ÇT)