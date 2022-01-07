İstanbul Omicron etkisiyle kırmızıya büründü

İstanbul'da açıklanan yeni haftalık vaka haritasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı 303,51 olarak belirtilmişti. Omicron varyantı etkisiyle İstanbul kırmızıya büründü.

Omicron etkisiyle İstanbul’daki vaka sayısı, toplam vaka sayısının yarısını geçmiş durumda. Salgının bazı dönemlerinde kırmızı renklerin özellikle bazı ilçelerde yoğunlaştığı görülürken bugünkü tabloda ise İstanbul’un büyük bir bölümü kırmızıya büründü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Aralık'ta Koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm vakaların yüzde 52'si İstanbul'da tespit ediliyor. Tam anlamıyla İstanbul patladı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'nın Hayata Eve Sığar Uygulaması'ndaki yoğunluk haritasında İstanbul'un çok büyük bir bölümünün kırmızıya döndüğü görülüyor. 18-24 Aralık tarihleri arasında illere göre açıklanan her 100 bin kişide görülen Koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 303,51 olmuştu.