İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu 2 yılda 70 milyon lira harcadı

Olimpiyat oyunlarını düzenleyebilmek için 1992 yılında kurulan, 2011 yılında yapısı ve kurulları yeniden belirlenen İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, 2018’de 36 milyon 560 bin TL harcadı. Sayıştay'ın denetim raporuna göre 2017 yılında yapılan harcamalarla birlikte iki yılda bu kurum için devletin kasasından toplam 70 milyon TL çıktı. TBMM KİT Komisyonu üyesi, CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Olimpiyat karın doyurmaz derler ama yapılmayan olimpiyat birilerinin yedi sülalesini doyuruyor" dedi.

Rapora göre, Olimpiyat Düzenleme Kurulu, 2018’de her bir personel için aylık ortalama 14 bin 647 TL, toplamda bir yılda 3 milyon TL harcadı. Kamunun hemen her alanında olduğu gibi Olimpiyat Düzenleme Kurulu'nda da taşeron şirket çalıştırıldı. Dışarıdan hizmet alımları için harcanan tutar 5 milyon 400 bin TL oldu. 2.9 milyon TL ise elektrik ve su faturası giderlerinden oluştu. Kurumun diğer harcamaları ise “görev gideri” olarak tanımlandı. Sayıştay raporuna göre, kurumun banka hesabında 34 milyon 235 bin TL, kasasında nakit olarak ise sadece 7 bin TL bulunuyor. Rapora göre, kurul kasasından "Akaryakıt, tamir-bakım, park giderleri, icra takipmasrafları, harcırah, ikram, kırtasiye, yol masrafları, şehir içi ulaşım giderleri, uçak biletleri, posta ve kargo" gibi kalemler için harcama yapıldı.

Sayıştay: Toplantı yapılmadı

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre Sayıştay denetçileri kurulun 2018 yılı faaliyet döneminin iş ve işlemleri kapsamında karar almak üzere herhangi bir toplantı yapmadığını da tespit etti. Denetimin yapıldığı Mart 2019'da hâlâ toplanılmadığının belirtildiği raporda, bu nedenle bütçesi çıkarılamadığı, 2018 yılı bilanço ve netice hesaplarının onaylanmadığı belirtildi. Toplantı yapılmadığı için Sayıştay'ın denetim tespitlerine yanıt da verilmediği bildirildi.





"Acaba bir gün bir yerde bir olimpiyat düzenleriz diye mi bu kurum açık tutuluyor?"

Sayıştay'ın tespitlerini değerlendiren CHP'li Sevda Erdan Kılıç, "Aslında Sayıştay’ın yaptığı bu tespite çok da fazla şaşırmamak lazım. Çünkü, ülkenin birçok kamu kurum ve kuruluşunda devam eden çürümüşlüğün bir örneğidir İstanbul Olimpiyatlarını Düzenleme Kurulu’nda yaşananlar. Olimpiyat düzenleyemiyoruz ama para harcıyoruz. Acaba bir gün bir yerde bir olimpiyat düzenleriz diye mi bu kurum açık tutuluyor? Gerçekten anlamak çok zor. Fıkra olsa anlarız ve de güleriz ama maalesef bu fıkra değil gerçek bir hikaye ve de biz bu olaya gülemiyoruz. Acaba kurul, 2017 yılında yapılan harcamalarla birlikte 70 milyon liraya ulaşan bu parayı nerelere, ne için harcadığını açıklayabilir mi? Lafa gelince 'Olimpiyat karın doyurmaz' derler ama Türkiye’de yapılmayan olimpiyat, anlaşılan birilerinin yedi sülalesini doyuruyor" dedi.