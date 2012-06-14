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İstanbul olimpiyat logosunu seçiyor

2020 Olimpiyatları'na aday olan İstanbul'un oyunlarda kullanacağı logo için yapılan halk oylaması, 20 Haziran Çarşamba günü saat 24:00'de sona erecek

14 Haziran 2012 17:37

İstanbul, 2020 aday kenti olarak logo alternatiflerini internet sitesi üzerinden oylamaya açtı.

İşte İstanbul 2020 için aday logolar...

 

1 -

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Logoda kırmızı kuşaklar, İstanbul'un simgesi olan laleyi temsil ederken, aradan geçen mavi kuşak İstanbul Boğazı'nı simgeliyor. Lalenin açık yaprakları ve mai kuşağın birleşmesiyle de dünyaca ünlü hoşgörü simgesi Mevlana simgesi oluşuyor.

2 -

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Logo tasarlanırken lale figürünün içerisine İstanbul silüeti yerleştirilerek zihinlerdeki İstanbul ile logo arasında güçlü bir bağ kurulması amaçlanmıştır. Lale figürünün alt kısmı Asya kıtasını üst kısmı ise Avrupa kıtasını temsil etmektedir. Logoda, İstanbul'da gün batımını vurgulayan turuncu ve Türk kültürü ile özdeşleşmiş turkuaz rengi kullanılmıştır. Kullanılan fontlarda İstanbul'un tarihi, doğal ve kültürel özelliklerinin yanı sıra modern ve canlı şehir olduğu vurgulanmıştır.

3 -

 

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Logo İstanbul'u  en çok çağrıştıran simgelerden biri olan lale ile sembolleştirilmiştir. Lale figürünün ortasındaki alan İstanbul'un eşsiz güzelliklerinden ve simgelerinden biri olan boğazı temsil etmektedir. Ayrıca lale figürü İstanbul'un üzerine kurulu tek şehir olduğunu yansıtmaktadır. Logonun turuncu renkli bölümü Asya kıtasını, mavi renkli bölüm ise Avrupa kıtasını vurgulamaktadır. Logonun Asya kıtasını temsil eden bölümünde Selçuklu motifleri kullanılırken, Avrupa'yı temsil eden bölümünde batı motifleri kullanılmıştır. Kullanılan renkler ve motifler birleşmeyi ve umudu yansıtmaktadır. Kullanılan fontlarla İstanbul'un tarihi, doğal ve kültürel özelliklerinin yanı sıra modern ve canlı bir şehir olduğu vurgulanmıştır.

4 -

 

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Logo geleneksel Türk çini motiflerinden oluşan iki ana parça, İstanbul Boğazı'nın iki yakasını simgeliyor. İkisinin birleşimi ise İstanbul'un simgelerinden olan laleyi oluşturuyor.

5 -

 

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Logo merkezde birleşerek farklı renklerde dönen figürler, İstanbul'u farklı kültürülerin birleştiği ve tüm dünyaya yayıldığı bir merkez olarak konumluyor. Renkler ve şekiller geleneksel Türk çini sanatının motiflerinden izler taşıyor. Doğu kültüründen esinlenen figür ve batıdan esinlenen yazı karakterinin bir araya gelmesiyle oluşan logo, İstanbul'u hem modern hem de geleneksel köklerini koruyan bir şehir olarak betimliyor.

 

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