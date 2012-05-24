İstanbul 2020 Olimpiyatları'na aday

Kanada'nın Quebec City kentinde yapılan Uluslararası Olimpiyat Komitesi toplantısında, 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ev sahipliği için İstanbul, Tokyo ve Madrid'in 'aday' statüsü kazandığı açıklandı.

İstanbul’un 2020 Olimpiyat Oyunları için yaptığı adaylık başvurusu kabul edildi. İstanbul; Tokyo ve Madrid ile yarışacak.

Kanada'nın Quebec City kentinde toplanan Olimpiyat Komitesi, İstanbul, Tokyo, Doha, Bakü ve Madrid’in adaylık başvurularını değerlendirdi.

Komite kriterlerine göre yapılan değerlendirme sonucu İstanbul, Tokyo ve Madrid 2020 Olimpiyat Oyunları için aday kent olarak belirlendi.

Komite, Bakü ve Doha’nın adaylık başvurusunu ise kabul etmedi.

Ev sahibi şehir 7 Eylül 2013 tarihinde Arjantin'de açıklanacak.

Favorilerin İstanbul ve Tokyo olduğu belirtiliyor.