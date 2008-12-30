İstanbul öğleden sonra karlı

Sibirya üzerinden gelen aşırı soğuk hava nedeniyle bugün sıcaklık 3 ila 5 derece daha azaldı. Soğuk hava en fazla Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu’da etkili oluyor. Kar İstanbul’da şiddetini artıracak.



İstanbul dün gece beyaza büründü, kente yılın ilk karı düştü. Aralıklı ve oldukça zayıf kar yağışı bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenecek. Dün akşam Sarıyer, Maslak, Ümraniye gibi yüksek ilçelerde başlayan hafif kar yağışı bugün kent geneline yayılacak. Şiddetli kar yağışı Avrupa yakasında başta Eyüp, Şişli, Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Esenler, Büyükçekmece, Kağıthane ilçeleri ile boğaz çevresi, akşam saatlerinden sonra ise Anadolu yakasında Beykoz, Ümraniye, Samandıra, Sultanbeyli ilçelerinde görülecek. Kentte poyraz kuvvetli, hissedilen sıcaklık sıfır ila 1 dereceyi geçemiyor. Yarın kentte rüzgar hafifleyecek ve yağış daha çok karla karışık yağmur şeklinde düşecek.



Bugün Karadeniz kıyılarında dahi kar yağışları etkili olmaya başladı. Zonguldak’tan itibaren Samsun, Ordu, Trabzon ve Rize boyunca kıyılar boyunca bugün ve yılın son günü kar yağışları etkili olacak.



Doğu Anadolu’da kar yağışları sürüyor, yarın kar yağışları kuvvetlenecek. Erzurum’dan Bingöl ve Van’a kadar kar yağışı yoğun olacak. Yetkililer şimdiden tedbirli olmalı.



31 Aralık akşamı Türkiye genelinde aşırı soğuk havada geçecek. Kar yağışı Karadeniz ve Doğu Anadolu’da görülecek. Yeni yılın ilk günlerinde hava açıyor, hava sıcaklığı cumadan itibaren Marmara ve Ege’de lodos ve yağmurun etkisiyle biraz artacak.

