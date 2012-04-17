İstanbul-New York uçağında bomba paniği

Delta Havayolları'nın İstanbul - New York seferini yapan Boeing 767-300 tipi yolcu uçağı bomba şüphesi ile Dublin'e acil iniş yaptı.

Beraberinde 219 yolcusu ve 11 mürettebat ile İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan bugün kalkış yapan Delta Havayolları'nın New York uçağı bomba şüphesiyle İrlanda'nın Dublin şehrine acil indi.

Yolcular indirilirken havalimanının bir saat uçuş trafiğine kapatıldı bildirildi. Uçakta yapılan aramada bomba şüphesinin boş çıkması üzerine uçağın yakıt ikmali yaptıktan sonra New York'a hareket ettiği öğrenildi.