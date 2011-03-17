-İSTANBUL NEVRUZA HAZIR İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, emniyet teşkilatının Nevruz'un sağlıklı, huzurlu ve güven içinde geçmesi için bütün tedbirleri aldığını, yaklaşık 7 bin güvenlik personelinin görevlendirildiğini söyledi. Mutlu, basın mensuplarının ''Nevruz kutlamalarının İstanbul'da nasıl gerçekleştirileceği'' yönündeki sorularına şu karşılığı verdi: ''21 Mart hem Türkiye'de hem de Türk dünyasında baharın müjdecisi olarak bilinen, bir bahar şenliği olarak kutlanan çok özel bir gün. Bu özel günü güzelliğine yakışır bir mükemmellikte kutlanmasını arzu ediyoruz. İstanbul, bu özel güne hazırlanıyor. Kutlamaların özellikle Taksim'de yapılması yönünde talepler vardı. Biz de Taksim'in bu manada uygun olmadığını kendilerine ileterek, Kazlıçeşme'nin uygun olacağını belirttik. Onlar da bunu Kazlıçeşme'de yapma konusunda yeni bir müracaatla teyit ettiler. Arkadaşlarımız Tertip Komitesi ile görüşerek Kazlıçeşme'de yapılacak çalışmaları uyumlu bir şekilde yürütüyor.'' Nevruz'un herhangi bir sıkıntıya, olumsuzluğa, mana ve ehemmiyetine, güzelliğine gölge düşürmeyecek şekilde kutlanmasını ümit ettiğini ifade eden Mutlu, şunları kaydetti: ''Emniyet teşkilatımız Nevruz'un sağlıklı, huzurlu ve güven içinde geçmesi için bütün tedbirleri aldı. Bununla ilgili olarak şu anda 7 bin civarında güvenlik personelimiz görevlendirildi. Bir sıkıntı olmadan Nevruz'un sakin geçeceğini değerlendiriyoruz. Nevruz'u düzenleyen Tertip Komitesi'nin yapacağı işbirliği, Nevruz'a katılacak vatandaşların bu konuda güvenlik güçlerimizin alacağı tedbirlere katılmaları ve gösterecekleri yakın işbirliği bizim için ehemmiyet arz ediyor. Bu yaklaşım içinde Nevruz'un en güzel şekilde kutlanacağını ümit ediyorum. Bu güzel günü bir bahar müjdecisi olarak en güzel şekilde yaşanmasını temenni ediyorum. ''