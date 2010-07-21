-''İSTANBUL MY DREAM'' FİLMİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 21.07.2010 - Yönetmenliğini Ferenc Török'ün yaptığı, başrollerini Yavuz Bingöl ve Holandalı oyuncu Johanna Ter Steege'nin paylaştığı ''İstanbul My Dream'' filminin çekimleri, İstanbul'da başladı. Cibali'deki film setinde düzenlenen basın toplantısında konuşan yapımcı Serkan Acar, ''Kuzey Film'' olarak yapım anlamında projeye ortak olduklarını, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti (AKB) Ajansı destekli filmin çekimlerinin, İstanbul ve Kapadokya'dan sonra Budapeşte'de devam edeceğini söyledi. Yönetmen Ferenc Török filmin senaryosunun otobiyografik bir hikayeye dayandığını, annesinin yaşadıklarından yola çıkılarak oluşturulduğunu ifade etti. Türkiye'yi çok sevdiğini ve ilk kez balayında Türkiye'ye geldiğini anlatan Török, ''Türk sinemasını yakından takip ediyorum. Özellikle son yıllarda önemli bir gelişme yaşanıyor. Bunun daha da iyi noktalara geleceğine inanıyorum'' şeklinde konuştu. Filmin başrol oyuncusu Yavuz Bingöl de filmde bir inşaat işçisi olan ''Halil'' karakterini canlandırdığını, başrolü paylaştığı Johanna Ter Steego'nun Türkiye'ye gelmesiyle aralarında bir aşk başladığını, ancak kendisinin İngilizce, Steego'nun Türkçe bilmemesi nedeniyle bu aşkın sessiz bir şekilde ilerlediğini söyledi. Bingöl ile başrolu paylaşan Hollandalı oyuncu Johanna Ter Steege de Türkiye'yi çok sevdiğini, Türk insanını çok sıcak ve samimi bulduğunu, rol arkadaşının ''Üç Maymun'' filmini izlediğini ve Bingöl'ün başarılı bir oyunculuğa sahip olduğunu kaydetti.