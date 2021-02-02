İstanbul Müzisyenler ve Sahne Emekçileri Derneği yöneticisi: Müzisyenler ölüyor, iktidar yanlısı müzisyenlerin sesleri çıkmıyor

İstanbul Müzisyenler ve Sahne Emekçileri Derneği yöneticisi Mert Baydeniz, İzmir'de 11 aydır işsiz olan müzisyen Erdem Topuz'un yaşamına son vermesine ilişkin olarak, “Son iki ayda intihar eden ikinci müzisyen kardeşimiz. Pandemide zor durumdayız, sosyal güvencemiz yok. İktidar yanlısı müzisyenlerin sesleri çıkmıyor" açıklamasını yaptı.

"Ülkemizde nam salmış sanatçıların arkasında çalan federasyon başkanının sesi çıkmıyor" diyen Baydeniz, "Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği 3 bin TL ile bu işin dönmeyeceğini çok iyi biliyorlar. Kira 1500 TL, faturalar bin TL, eşi, çocuğu varsa. Bu şekilde nasıl mücadele edeceğiz” sözleriyle durumun vahametini gözler önüne seriyordu. Pandemi açıklanıp kapanma başlayalı, bir ay sonra bir yıl bitecek." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet gazetesinden Emel Seçen'in haberine göre, Baydeniz, "En başından beri sanatçı, müzisyen, sahne emekçilerinin yaşadığı problemler, önemsememeye devam ediyor. Bazı belediyeler bazı sanatçılara olanak tanırken ya da bazıları çevrimiçi konserler sunarken, bazıları hiç görmüyor. Müzik susuyor, müzisyenler ölüyor!" dedi.