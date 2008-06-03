İstanbul Müzik Festivali’ne Latin damgası

İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) yazılı açıklamasına göre, festivalde bu yıl ilk kez yapılacak eğitim programı kapsamında 6 Haziranda TED İstanbul Koleji’ni ziyaret edecek Montero, burada öğrenciler için mini konser verecek.



Gabriela Montero, 7 Haziranda ise Aya İrini Müzesi’nde "Klasik Bir Akşam" başlığıyla festivalin ilk konserini verecek. Montero’ya şef Claudius Traunfellner yönetimindeki Wiener Kammerphilharmonie’nin

eşlik edeceği konserde, müzikseverlere Beethoven, Mozart ve Prokofiev’in eserlerinden oluşan bir repertuvar sunulacak.



Sanatçı, 9 Haziranda da "Barok ve Ötesi" isimli konserle Aya İrini Müzesi’nde sahne alacak. Konserin ilk yarısında Liszt ve Busoni’nin Bach yapıtları üzerine düzenlemelerine yer verecek Montero, konserin ikinci yarısını ise barok eserler ve seyirciden gelecek istekler üzerine doğaçlamalara ayıracak.



Dört yaşında doğaçlama yapmaya başlayan ve Venezuela hükümeti tarafından öğrenim için ABD’ye gönderilen Montero, ilk konçertosunu sekiz yaşında Simon Bolivar Gençlik Orkestrası eşliğinde gerçekleştirdi. Sıra dışı doğaçlama kabiliyetiyle ünlü piyanist Martha Argerich’in dikkatini çeken ve bu yeteneğini müzikseverlerle paylaşması yönünde

sanatçının büyük desteğini alan Montero, doğaçlamayı klasik müzikle ilgili ön yargıları yıkmanın ve kendini ifade etmenin en doğal aracı olarak görüyor.

