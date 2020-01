İstanbul Müzik Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü Murray Perahia’ya verildi

44. İstanbul Müzik Festivali'nde 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü Murray Perahia aldı. Ödül, Aya İrini Müzesi’nde gerçekleştirilen konser öncesinde, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ve İstanbul Müzik Festivali Direktörü Yeşim Gürer Oymak tarafından takdim edildi.

Sanatatak'ta yer alan habere göre, İstanbul Müzik Festivali, 40 yıldan uzun bir zamana yayılan kariyeri boyunca türüne ender rastlanır bir müzikal duyarlılığa sahip olmasıyla tanınan Murray Perahia ile günümüzün en iyi oda orkestralarından Academy of St Martin in the Fields’ı iki konserde ağırlıyor. Perahia, konuk birinci şefi olduğu Academy of St. Martin in the Fields ile hem şef hem de piyanist olarak düzenli konserler vermekte, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Japonya ve Güneydoğu Asya’ya turnelere çıkmakta.

New York doğumlu Murray Perahia piyanoya dört yaşında başladı, Mannes Üniversitesi’nde şeflik ve bestecilik okudu. Rudolf Serkin, Pablo Casals ve Budapeşte Yaylı Çalgılar Dörtlüsü üyeleri, Mieczyslaw Horszowski gibi müzisyenlerle birlikte çalıştı.

1972’de Leeds Uluslararası Piyano Yarışması’nı kazanmasıyla Avrupa çapında resitaller vermeye başladı. Diskografisi son derece geniş olan Perahia, Frederic Chopin’in tüm Etütleri (op.10 ve op.25) ile Bach’ın İngiliz Süitleri’ni (No. 1, 3, 6) kaydettiği albümleriyle kazandığı iki Grammy Ödülü’nün yanı sıra pek çok kez Grammy’ye aday gösterildi. Çeşitli Gramophone Ödülleri de alan sanatçı, 2012 yılında verilmeye başlanan Piyano Ödülü’nün de ilk sahibi.

Dünyanın en sevilen klasik müzik eserlerine getirdiği taze, parlak yorumlarla tanınan Academy of St Martin in the Fieldsise dünyanın belli başlı oda orkestralarından biri. 1958 yılında Neville Marriner tarafından bir grup önde gelen Londralı müzisyenden oluşturulan grup ilk konserini adını aldığı kilisede 1959 Kasım’ında verdi. Orkestra özgün, gösterişli ve incelikli tınısıyla gerek canlı performansları gerekse 1969 yılı liste başı Vivaldi’nin Dört Mevsimi ile 1985 yılında Oscar kazanan Amadeus filminin müzikleri gibi albümler içeren kayıt kataloğu sayesinde kısa sürede imrenilecek bir uluslararası şöhret kazandı. Günümüzde orkestranın başında Müzik Direktörü olarak bulunan virtüöz kemancı Joshua Bell orkestranın alamet-i farikası haline gelmiş olan orijinalindeki küçük, şefsiz topluluğun üniversite ruhunu ve esnekliğini sürdürmekte. Orkestra her yıl klasik müzik dünyasındaki en yetenekli solistler ve şeflerden bazıları ile çalışmakta, dünyanın dört bir yanındaki saygın salonlarda senfonik repertuarın yanı sıra büyük ölçekli oda müziği icra etmekte.

Murray Perahia, Academy of St Martin in the Fields’le birlikte 6 Haziran’da gerçekleştirdikleri ilk konserde Mozart’ın 9 numaralı Piyano Konçertosu’nu seslendirdi; ayrıca orkestrayı Schuman’ın2. Senfonisi’nde yönetti. Konserin ilk eseri olan Felix Mendelssohn’un “Sinfoniesatz” olarak da bilinen 13 Numaralı Do minör Yaylı Çalgılar Senfonisi ise oda orkestralarında sık sık rastlanıldığı gibi, topluluğun baş kemancısı Tom Keller tarafından yönetildi.

7 Haziran’da Aya İrini Müzesi’nde gerçekleştirecekleri ikinci konserde ise İngiliz besteci Benjamin Britten’in Frank Bridge’in Teması Üzerine Çeşitlemeler’i yine baş kemancısı Tom Keller tarafından yönetilirken, Perahia Beethoven’ın 4 numaralı Piyano Konçertosu’nda piyano başına geçecek ve topluluğu Schubert’in Bitmemiş Senfoni adıyla da bilinen 8. Senfonisi’nde yönetecek.