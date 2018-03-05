İstanbul Müzik Festivali, 'Yarının Kadın Yıldızları'nı arıyor

46. yılında geleceğin kadın müzisyenlerini desteklemek amacıyla yeni bir projeye imza atan İstanbul Müzik Festivali, 'Yarının Kadın Yıldızları' projesiyle lisans veya lisansüstü seviyesinde yurtdışında bir müzik okulundan kabul alan, yurtdışında müzik eğitimini sürdüren ya da kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak ustalık sınıfı, orkestra seçmesi, uluslararası yarışma gibi etkinliklere katılım veya çalgı alımı için desteğe ihtiyaç duyan kadın müzisyenleri destekliyor. Kadın sanatçıların çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek olan projenin bu yılki onur konuğu İdil Biret.

Projeye yapılan başvurular, İstanbul Müzik Festivali Direktörü ve İKSV Genel Müdür Yardımcısı müzikolog Yeşim Gürer Oymak başkanlığında, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, piyanist Muhiddin Dürrüoğlu, klarnet sanatçısı Ayşegül Kirmanoğlu ve besteci Özkan Manav’dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Seçici Kurul tarafından belirlenen müzisyenlere toplam fon miktarı ihtiyaç duydukları destek oranında paylaştırılacak.

Seçici Kurul tarafından desteğe değer bulunan adaylar, Türkiye’nin ilk “harika çocuğu” İdil Biret’le birlikte 28 Mayıs Pazartesi akşamı Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da gerçekleştirilecek Yarının Kadın Yıldızları konserinde dinleyicilerle buluşacak.

Konsere katılarak projeye destek olabilirsiniz

Konsere Doğru Etkinlikleri kapsamında ise yazar Yekta Kopan moderatörlüğünde Trakya Tıp Fakültesi öğrencisi ve kök hücre araştırmacısı İnci Kadribegiç ile Yale öğrencisi ve Sultani Piano Quartet’in kurucularından Zeynep Karacan kişisel başarı hikâyelerini anlatacak.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) işbirliği ve konser dinleyicilerinin katkılarıyla, yetenekli kadın sanatçılara verilecek fona destek olmak isterseniz, 28 Mayıs’ta Boğaziçi Albert Long Hall’da gerçekleştirilecek Yarının Kadın Yıldızları konserinin unutulmaz anlarına tanıklık edebilirsiniz.

Projenin destekçileri arasında yer almak ve umut dolu bu konserin unutulmaz anlarına tanıklık etmek isteyenler için konser bilet fiyatları 500, 250, 150, 75 ve 30 (öğrenci) TL olarak değişiyor.

Biletler, Biletix satış kanalları ve İKSV ana gişeden (Pazar günü hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında, hizmet bedeli olmadan) satın alınabilir.