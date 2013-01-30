İstanbul Müzik Festivali Haziran'da 500'e yakın sanatçıyı ağırlayacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Borusan Holding sponsorluğunda ''Zaman ve Değişim'' temasıyla düzenlenen 41. İstanbul Müzik Festivali, 4-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

41. İstanbul Müzik Festivali'nin programı, düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıda konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İstanbul festivallerinin bu yılki tanıtım ve duyuru afişlerinde yeni bir işbirliğine gidildiğini belirterek, ''Farklı sanat dallarının önde gelen temsilcilerinin desenleri, yapıtları, işaretleri ve el yazıları, grafik tasarımcı ve İKSV Kurumsal Kimlik Danışmanı Bülent Erkmen'in tasarımıyla festival afişlerine dönüşecek. Bu festivalin afiş görselinde de günümüzün önde gelen güncel sanatçılarından Sarkis'in parmak izi ve el yazısını görüyorsunuz'' dedi.

Festivalde gençlere yönelik projelerin de artırılarak devam edeceğini dile getiren Eczacıbaşı, İstanbul genelinde farklı mekanlarda ücretsiz konserler gerçekleştirerek klasik müziği kentin değişik noktalarına taşımayı ve daha büyük kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Borusan Holding Kültür Sanat Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi de toplumun eğitim ve kültür seviyesini yükseltmeyi ve çağdaş bir toplumun inşası için sorumluluk üstlenmeyi öncelikli kurumsal değerler arasında gördüklerini ifade ederek, festivale 20 yılı aşkın zamandır destek vermekten ve son 8 yıldır da sponsor olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul Müzik Festivali Direktörü Yeşim Gürer Oymak ise festivalin 2011 yılından bu yana Türk ve yabancı bestecilere eser siparişi verip, çağdaş müzik repertuvarını zenginleştirmeye yönelik çalışmalar yaptığını anlatarak, ''Birçok festival ve orkestra, artık İstanbul Müzik Festivali'ni eser sipariş eden bir kurum olarak tanımakta'' dedi.

Toplantıda, Bülent Erkmen'in festival afişleriyle ilgili hazırladığı özel video mesajı da gösterildi.





-Festival programı-



41. İstanbul Müzik Festivali, 4 Haziran'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek açılış konseriyle başlayacak.

''7. Uluslararası Genç Müzisyenler Çaykovski Yarışması'' birincisi 17 yaşındaki kemancı Veriko Çumburidze, konserde Sascha Goetzel yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde Franz Waxman'ın ''Carmen Fantezisi''ni seslendirecek. İKSV'nin sürekli orkestrası Borusan İstanbul Filarmoni de Hector Berlioz'un ''Fantastik Senfoni''sini yorumlayacak.

Festival, aralarında Vadim Repin, Maxim Vengerov, Shlomo Mintz, Mario Joao Pires, Khatia Buniatishvili, Magdelena Kozena, Kim Kashkashian, Sol Gabetta gibi isimler ile dünyanın önde gelen orkestralarından Deutsche Kammerphilharmonie Bremen ve Münih Oda Orkestrası'nın da bulunduğu 500'e yakın yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul'da ağırlayacak.

Festivalde, orkestralı konserler, oda müziği ve resitaller ile bazıları özgün programlardan oluşan toplam 22 konser yer alıyor. Surp Vortvots Vorodman Kilisesi'nin bu yıl ilk kez kullanılacağı festivalin diğer mekanları arasında Aya İrini Müzesi, Süreyya Operası, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Galata Mevlevihanesi Müzesi, Galata Rum İlköğretim Okulu, İstanbul Modern ve İş Sanat Kültür Merkezi bulunuyor.

Festivalde, besteci Kamran İnce'ye sipariş edilen ''Nasreddin Hoca'' adlı eserin dünya prömiyeri, 19 Haziran'da Süreyya Operası'nda Berlin Counterpoint Ensemble tarafından gerçekleştirilecek.

Festivalin, besteci Peteris Vasks'a Amsterdam Sinfonietta, Amsterdam Viyolonsel Bienali ve Toronto Senfoni Orkestrası ile ortak siparişi ''Viyolonsel Konçertosu''nun Türkiye prömiyeri ise 25 Haziran'da Aya İyi Müzesi'nde çellist Sol Gabetta tarafından yapılacak.

Genç müzisyenlere yönelik özel projelerin de yer aldığı festival kapsamında, genç yetenekleri keşfetmek ve teşvik etmek amacıyla düzenlenen ''İstanbul Müzik Festivali Genç Solistini Arıyor'' projesi bu yıl viyolonsel dalında gerçekleştirilecek.

Konservatuvar öğrencilerini festival izleyicileriyle buluşturan ''Açık Konservatuvar'' projesi ise bu yıl 9 Haziran'da Galata Rum İlköğretim Okulu'nda yapılacak. ''2008 İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü'' sahibi Jordi Savall, kurucusu olduğu Hesperion XXI ile 11 Haziran'da Aya İri Müzesi'nde zaman ve değişim temasına odaklanan yeni projesi ''Hayatın Evreleri''ni müzikseverlerle paylaşacak.

Piyano ikilisi Ufuk ve Bahar Dördüncü, İstanbul Modern'de 7 Haziran'da verecekleri konserde, Rachmaninov ve Ravel'in süit ve valslerini seslendirecek.

Festival bu yıl, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen'i 14 ve 15 Haziran'da Aya İrini Müzesi'nde ağırlayacak. Orkestrayı şef Alpaslan Ertüngealp'in yöneteceği ilk konserde, Portekizli piyanist Maria Joao Pires solist olarak yer alacak. İkinci konserde şef James Judd yönetiminde çalacak Deutsche Kammerphilharmonie Bremen'e, keman virtüözü Vadim Repin'e eşlik edecek.

Viyolacı Kim Kashkashian ile piyanist Peter Nagy, 26 Haziran'da Surp Vortvots Vorodman Kilisesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Festivalin 29 Haziran'da Aya İrini Müzesi'ndeki kapanış konserinde, keman virtüözü Maxim Vengerov, Sascha Goetzel yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde sahne alacak.





-''Yaşam Boyu Başarı'' ve ''Onur'' ödülleri-



41. İstanbul Müzik Festivali'nin ''Onur Ödülü'', piyano ikilisi olarak yaptıkları başarılı uluslararası kariyerin yanı sıra Türkiye'de çok sesliliğin yayılması konusunda gerçekleştirdikleri çalışmalar dolayısıyla Güher ve Süher Pekinel'e festivalin açılış töreninde takdim edilecek.

Festivalin ''Yaşam Boyu Başarı Ödülü'' ise Polonyalı besteci Krzysztof Penderecki'ye 17 Haziran'da Aya İrini Müzesi'nde verilecek.

