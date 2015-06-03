İstanbul Müzik Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 43. İstanbul Müzik Festivali, önceki akşam Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılan açılış töreni ve konseriyle başladı. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı açış konuşmasında, “Haziran ayı boyunca zamanın farklı noktalarından, dünyanın farklı yerlerinden, farklı kimliklerden, farklı aidiyetlerden kültürel manzaralara klasik müziğin merceğinden bakarken doyurucu bir festival geçireceğinizi ümit ediyoruz” dedi.

Zaman'ın haberine göre, İstanbul Müzik Festivali’nin her yıl, Türkiye’de klasik müziğin gelişimine katkıda bulunmuş sanatçılara verdiği Onur Ödülü bu yıl Prof. Filiz Ali’ye takdim edildi. 1998 yılında kurduğu Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi ile pek çok genç müzisyenin kariyerine de eşsiz katkılarda bulunan piyanist, müzikolog, müzik eleştirmeni ve yazar Prof. Filiz Ali’ye ödülünü Bülent Eczacıbaşı verdi. Törenin ardından Hasan Niyazi Tura’nın Çanakkale Savaşı’nın 100. yılına ithafen, Çanakkale gazisi dedesi anısına yazdığı Şehidin Türküsü adlı eserini şef Sascha Goetzel yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ve tenor Serkan Bodur seslendirdi.

29 Haziran’da sona erecek festivalde 27 konser verilecek, 600’e yakın yerli ve yabancı sanatçı ağırlanacak. İlk hafta için üç öneri:

2 Haziran Salı: 2011 İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibi Gidon Kremer, yeniden festivalin konuğu oluyor. Kremer, bu akşam saat 20.30’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki konserde, hem şef hem de solist olacak ve topluluğu Kremerata Baltica, dinleyenleri Piazzolla’nın “Buenos Aires’in Dört Mevsimi”nden Truman Show, Saatler (The Hours) ve Sihirbaz (The Illusionist) gibi filmlere bestelediği müziklerle de bilinen Philip Glass’ın “Amerikan Dört Mevsimi”ne doğru yolculuğa çıkaracak.

4 Haziran Perşembe: Borodin Quartet, piyanist Boris Berezovsky ile birlikte 4 Haziran akşamı 20.30’da Aya İrini Müzesi’ndeki konserde festivalin bu yılki “Kültürel Manzaralar” temasını zenginleştiren bir program sunacak. Konser öncesinde Borodin Quartet’e festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edilecek.

5 Haziran Cuma: Piyanist Angela Wewitt, Süreyya Operası’nda 5 Haziran akşamı 20.30’daki “İspanyol Manzarası” başlıklı bir konser verecek.