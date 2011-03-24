-İSTANBUL MÜZELERİNE "SHOPPING FEST" AYARI ANKARA (A.A) - 24.03.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Valiliği himayesinde 19 Martta başlayan ve 26 Nisana kadar sürecek ''İstanbul Shopping Fest'' kapsamında, kentteki müzelerde yaz saati uygulaması öne alındı. Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin İstanbul'un zenginliklerini görmelerine imkan sağlayacak uygulamayla müzelerin kapanış saati 19.00 olarak belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) Müdürü Murat Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''İstanbul Shopping Fest''in alışveriş tarafının çok fazla öne çıkarıldığını belirterek, kültür ve turizm yönünün göz ardı edildiğini söyledi. Festival kapsamında AVM'lerin geç saatlere kadar açık kalacağını, yerli ve yabancı markaların yanı sıra geleneksel alışveriş noktalarında da indirim olanakları sağlanacağını anlatan Usta, ''Festival alışverişle sınırlı değil. Bu çerçevede sokak şenlikleri, konserler, gösteriler, çocuklara özel oyunlar ve oyuncaklar, müzik etkinlikleri, partiler, yarışmalar, moda gösterileri, defileler ve çekilişler yapılacak'' dedi. Konunun bir başka boyutunun da kültür ve turizmle ilgili olduğunu dile getiren Usta, şunları kaydetti: ''Festivalin kamuoyu yansımasında çoğunlukla alışverişten bahsedildi. Elinde poşetler olanlara mikrofonlar tutuldu. Shopping Fest'in tek amacı alışveriş değil. Bu bir proje ve alışveriş bunun parçası. Amaç ziyaretçilere İstanbul'u tanıtmak, kentin kültürel zenginliklerini görmelerini sağlamak. Belki gelenler için de durum böyledir. İnsanlar bir kente sadece alışveriş yapmak ya da bir mağazayı gezmek için gelmez diye düşünüyorum. Şehrin sokaklarında dahi dolaşsalar bu turistik bir faaliyettir. Medya işin bu yönüne vurgu yapmadı.'' Bu amaçla müzelerdeki yaz saati uygulamasını festivale gelen konukları da düşünerek İstanbul'da öne aldıklarını belirten Usta, ''Festival Kültür ve Turizm Bakanlığının ana sporluğunda bir proje. Bakanlığın da amacı İstanbul'u gelen konuklara tanıtmak. Biz de buna destek olmak amacıyla kentteki müzelerimizin kapanış saatlerini 17.30'dan 19.00'a aldık. 29 Martta saatler bir saat ileri alınacak uygulama onunla da örtüşecek'' diye konuştu. Usta, uygulamanın müzelerin ziyaretçi sayılarına olumlu yansıyacağını düşündüklerini ifade ederek, bu tür etkinliklerin her yönüyle değerlendirilmesinin önemine dikkati çekti.